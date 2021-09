Årets budget bliver ikke et af de sjoveste at lægge. Borgmesteren fortæller om sit oplæg på to møder onsdag den 1. september. Foto: Allan Nørregaard

Ikke råd til valgløfter: Mangler 45 millioner i kommende budget

I borgmesterens budgetoplæg udskydes anlæg, og penge til skoler og dagtilbud tilbageholdes for at få enderne til at mødes.

Allerød - 01. september 2021

Det er ikke usædvanligt, at budgettet i et valgår er lidt mere rundhåndet end i de øvrige år. Men sådan bliver det ikke i år. På grund af en række udefrakommende faktorer

Onsdag aften fremlægger borgmester Karsten Längerich sit oplæg til det kommende budget 2022 på først et virtuelt møde og bagefter et fysisk borgermøde.

Og det bliver ikke så opmuntrende at lytte til, som borgmesteren godt kunne have tænkt sig.

- Vi står foran en lille opbremsning blandt andet på grund af økonomiaftalen mellem Kommunernes Landsforening og regeringen. De ændrede udligningskriterier alene koster Allerød Kommune 12 millioner om året, og så ser vi, at udgifterne til det specialiserede socialområde stiger med syv millioner kroner, som ikke bliver kompenseret. Syv millioner i lille Allerød er meget, siger Karsten Längerich.

Derudover stiger Allerød Kommunes udgifter på beskæftigelsesområdet med 14 millioner i 2022 på grund af covid-19 samt et lavere statstilskud.

Udskyder anlæg Svaret på trængslerne er i borgmesterens oplæg blandt andet at udskyde de fleste anlægspuljer fra 2022 til 2023 eller senere.

- Vi er nødt til at holde lidt igen med udgifterne, og derfor er vi nødt til at udskyde nogle ting. Jeg tror ikke, det er godt med store besparelsesrunder, derfor foreslår jeg, at vi klarer en del af det ved at udskyde nogle poster i stedet for, siger han.

Det vil blandt andet betyde, at cykelstien til Blovstrød rykkes et år, og at etableringen af to midlertidige plejepladser udskydes. Bygninger, der skulle være renoveret for 15 millioner i 2022, må vente til 2025-29. Og den nyligt vedtagne registrering af bevaringsværdige bygninger i kommunen, vil først blive gennemført i 2023-24.

Interessant er det også, at en demografiregulering på to millioner til kommunens daginstitutioner først gennemføres fra 2025 i stedet for fra næste år.

Besparelser Trods manøvren med at udskyde visse udgiftsposter kommer man ifølge borgmesteren ikke helt udenom reelle besparelser.

Derfor foreslår borgmesteren, at der i løbet af efteråret findes besparelser for tre millioner kroner, ligesom der i 2022 og årene fremover skal gennemføres et besparelsesprogram på 0,4 procent i folkeskolen. Det svarer til 8-900.000 kroner årligt.

Skolerne må også undvære en pulje på 2,4 millioner fra Folketinget, som i stedet går i kommunens kasse.

- Jeg håber, resten af byrådet synes, det her er noget af det mest fornuftige, vi kan gøre. Det er ansvarligt, og jeg har svært ved at se, at de andre ikke også skulle synes det. Men det er klart, at hvis der er andre, som har bedre forslag til at finde finansieringen, så er jeg åben over for det, siger borgmesteren.

Allerøds budget er på halvanden milliard, og fordelt i et lagkagediagram, kan man se, at pengene primært bruges på velfærdsområderne.