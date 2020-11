Der bliver ikke nogen Allerød Skolecup til januar. Her er det et billede fra turneringen i 2018. Foto: Kim Rasmussen

Allerød - 05. november 2020 kl. 15:28 Kontakt redaktionen

Allerød Fodboldklub har været nødt til at aflyse Allerød Skolecup, der har været afviklet hvert år i januar siden 1974.

Styregruppen bag oplyser i en pressemeddelelse:

"Situationen med den fortsatte tilstedeværelse af Covid-19 og forsamlingsforbud har desværre medført, at det denne gang ikke er muligt at afvikle stævnet, som ellers har været afviklet uafbrudt siden januar 1974, altså 47 gange i træk. Der er ikke udsigt til lempelser af forsamlingsforbuddet indendørs og der bliver normalt i disse måneder brugt en del ressourcer på at skaffe sponsorer og frivillige til afviklingen af stævnet. Derfor er det eneste rigtige at gøre at aflyse stævnet i 2021.

Vi ved, at vi kommer til at skuffe de omkring 1.200 deltagere fra alle kommunens skoler, der hvert år ser frem til at dyste mod kammerater fra de andre skoler og klasser. Men i disse tider må det være vigtigere at passe på hinanden og det gør vi bedst ved at aflyse."

Styregruppen lover at stå klar med et nyt arrangement igen i 2022, hvor Allerød Skolecup afvikles de to sidste weekender i januar.

