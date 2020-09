Hvert år hylder Allerød både idrætsudøvere og trænere i kommunens klubber, spejder- og idrætsforeninger. Allerød Idræts Union advarer nu om, at de frivilliges velvillighed kan slippe op, hvis der bliver skåret i støtten til foreningerne. Foto: Thomas Olsen

Idrætsliv i opråb til politikerne

Allerød - 08. september 2020 kl. 05:48 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Formanden for Allerød Idræts Union advarer politikerne imod at skære i tilskuddet til Allerødordningen. Borgmesteren lover flere penge til kommunens fritids- og idrætsliv.

På vegne af alle de frivillige i idrætsklubberne i Allerød har Dorte Paludan, der er formand for Allerød Idrætsunion, skrevet et åbent brev til byrådspolitikerne, hvori hun advarer imod at skære i Allerødordningen.

Brevet er skrevet på baggrund af Konservatives exit fra dette års budgetforhandlinger. Som årsag til partiets exit har gruppeformand Jørgen Johansen fortalt, at det blandt andet skyldes et ønske fra de øvrige partier om at beskære Allerødordningen med en halv million. Allerødordningen er kommunens tilskud til klubber og foreninger baseret på antallet af medlemmer.

I sit brev skriver Dorte Paludan, at foreningerne og de frivillige kan miste lysten, når de ikke bliver taget alvorligt.

»Ved budgetvedtagelsen i 2019 gav et flertal 400.000 kroner ekstra til Allerødordningen i de næste år, og nu kan vi så læse i aviserne og en pressemeddelelse fra et af partierne, at de øvrige partier vil skære i ordningen med 500.000 kroner. Det giver ingen mening og i hvert fald ikke stabilitet i foreningerne. Samtidig sker det i en tid, hvor vi kæmper for at kunne hjælpe vores medlemmer gennem en krise, som ingen ved, hvordan vil se ud gennem de kommende efterårs- og vintermåneder. Lige nu ser det jo ikke for lovende ud. Selv de mest entusiastiske frivillige og deres foreninger kan miste lysten og sige fra og begynde at tænke på sig selv og deres familier. Tør I tage den chance?«, spørger formanden.

I et svar til Dorte Paludan forsikrer borgmester Karsten Längerich (V) om, at politikerne er opmærksomme på værdien af, at kommunens frivillige foreninger har et godt fundament.

»Nu er vi midt i budgetforhandlingerne, og jeg kan derfor ikke fortælle dig om, hvad vi forhandler om. Men jeg vil dog gerne røbe så meget, at der er flere penge på vej til fritids- og idrætslivet i Allerød med det budget, vi er ved at forhandle, og ikke færre!«, skriver han og føjer til:

»Det sker i en periode, hvor kommunens budget er under pres, og hvor vi er nødsaget til at gennemføre serviceforringelser på andre områder«.

Han lover desuden, at budgetforligspartierne vil fortælle mere, så snart der er indgået budgetforlig. Noget der måske kan ske allerede i denne uge, da der ifølge borgmesteren er god fremdrift i forhandlingerne.