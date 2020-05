Se billedserie Der er pres på idrætshallerne i Allerød, og det har fået Kultur- og Idrætsudvalget til at tilmelde sig et forsøg med kameraovervågning af aktivitetsniveauet i kommunens idrætshaller og fritidsfaciliteter. Foto: Henrik Funch Lunnsgård Foto: Picasa

Idrætshaller skal overvåges

Nu skal der opsættes kameraovervågning i idrætshaller og sale. Formålet er at undersøge, om idrætsfaciliteterne udnyttes til fulde.

Allerød - 13. maj 2020

I den kommende tid kan sportsudøvere blive mødt af overvågningskameraer, når de tropper op i den lokale idrætshal med badmintonketsjeren eller håndbolden under armen.

Kultur- og Idrætsudvalget har nemlig besluttet at undersøge, hvordan kommunens idrætshaller og andre fritidsfaciliteter bliver brugt, og det vil de gøre ved at lade kameraer måle aktiviteten i en toårig forsøgsperiode.

Forsøget er et samarbejde mellem Allerød Kommune og Lokale og Anlægsfonden, som betaler størstedelen af omkostningerne ved projektet.

- Jeg er utrolig glad for, at vi i samarbejde med foreningerne kan kvalificere debatten om, hvordan vi øger udnyttelsen af vores haller og sale. Formålet med forsøget er ikke at overvåge den enkelte aktivitet, men at se om der er brugsmønstre i hallerne, der kan bidrage til, at vi kan have flere aktiviteter. Forsøget skal også hjælpe os politisk til at vurdere behovet for ejendomsdrift og udbygning på området, siger formanden for Kultur- og Idrætsudvalget, Merete Them Kjølholm (R), i en pressemeddelelse.

Systemet, det såkaldte Hall Monitor, tager et billede i det pågældende rum hver halve time og tæller antallet af personer. Billederne anonymiseres ved sløring, så personerne ikke kan identificeres, men systemet gemmer til gengæld talværdierne, som senere kan analyseres.

Foreløbigt er forslaget, at kameraerne skal opsættes i 15 af kommunens faciliteter. Det oplyses desuden i referatet fra udvalgsmødet, at Allerød Kommune har ejerskab over alt datamateriale, og at tallene udelukkende vil blive brugt til interne analyser.

Delte meninger

I forbindelse med udvalgets beslutning om, hvorvidt de skulle deltage i forsøget eller ej, har brugere af kommunens idrætsfaciliteter fået mulighed for at komme med indsigelser. Generelt er der opbakning til projektet, og flere mener, at der er et behov for at undersøge brugen af idrætshaller. Men få udviser også bekymring for, hvad datamaterialet senere kan blive brugt til.

En af dem er Peter Lilja, der er bestyrelsesformand for Allerød Håndboldklub.

- Jeg synes egentlig, at udgangspunktet for forsøget er fornuftigt. Det skaber i hvert fald en vis form for objektivitet, og i det oplæg, vi har set, lever systemet op til persondataforordningen. Så den del er vi ikke bekymrede for. Min bekymring går mere på, hvad de her data vil blive brugt til over tid, siger han og uddyber.

- Jeg tror generelt, at det er en bekymring, som frivillige foreninger og brugere af kommunalt ejede bygninger har. Det politiske billede er hele tiden i forandring, og man er altid nervøs for, at sådanne oplysninger vil blive brugt som ammunition i en fremtidig spareøvelse, siger han.

Allerød Håndboldklub har derfor opfordret Kultur- og Idrætsudvalget til gennemsigtighed.

- Det er mit naive håb ud fra en demokratisk synsvinkel, at vi på den måde kan afmystificere nogle af de her bekymringer og opnå åbenhed og transparens, siger Peter Lilja, der sammen med bestyrelsen af Allerød Håndbold Klub har foreslået en månedlig offentliggørelse af datamaterialet.

Hvorvidt udvalget vil følge opfordringen, fremgår ikke, men i udvalgets beslutning står der, at der skal være et særligt fokus på kommunikation i forbindelse med implementeringen af forsøget.

Kamp om tiderne

Hos Allerød Håndboldklub oplever de også, at der er rift om tider i idrætshallerne.

- Vi kan jo kun tale ud fra vores egne erfaringer, men vi oplever mangel på haltider. Vi har sågar været nødt til at skære ned på længden af træningstiderne, så holdene nu må bruge noget af deres træningstid udenfor, siger han.

Kampen om tiderne skyldes, at klubben har en stor andel unge medlemmer.

- Det nytter jo ikke meget af give en tid mellem 20 og 21 til et hold med spillere, der går i 5. klasse. Så der er kamp om de samme tider, og det er en reel problematik, som jeg tror, at det her tiltag kan være med til at løse, siger Peter Lilja.

Allerød Kommune har desuden været i dialog med Køge og Kalundborg Kommune, der har indgået samme aftale med Lokale og Anlægsfonden, og begge kommuner har en positiv oplevelse af aftalen og systemet.

Frederiksborg Amts Avis har forsøgt at kontakte Merete Them Kjølholm for at få uddybet beslutningen, men uden held.