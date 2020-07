Se billedserie Helena Grayston elsker at komme i Tokkekøb Hegn, hvor hun blandt andet har fundet et kramme-træ. Turene i skoven giver hende inspiration og får tingene til at falde på plads. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: I skoven falder alting på plads Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

I skoven falder alting på plads

Allerød - 15. juli 2020 kl. 06:36 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Yndlingssted: Helena Grayston elsker at gå ture i skoven Tokkekøb Hegn, som hun også bor lige ved siden af. Skoven giver hende inspiration og får tingene til at falde på plads inde i hende.

- At bo ved skoven er virkelig en stor livskvalitet. Det har jeg lært.

Sådan siger Helena Grayston, der næsten hver dag går ud af døren til sin lejlighed, lige over vejen og ind i Tokkekøb Hegn. Tit er hunden med, andre gange går hun der med en veninde.

Hun har ikke en fast tur, hun går, men lader det blandt andet afhænge af hvor lang tid, hun har.

- Nogle gange bliver jeg også grebet af skoven, og så går jeg en meget længere tur, end jeg havde tænkt mig. Det handler om at synke ind i skoven. Skoven har jo en helende effekt. Det har den virkelig. Hvis man er lidt nedslået, så hjælper det at gå en tur i skoven, siger hun.

Helena Grayston har haft Tokkekøb Hegn som nærmeste nabo i syv år, og hun har fået et nært forhold til skoven.

- Jeg har også et krammetræ herude, siger hun, og fotografen beder straks om at blive ledt i retning af træet.

- Nej, hvorfor siger jeg også sådan noget, siger hun med et grin, men viser alligevel vej.

Hun fandt træet for fem-seks år siden en dag, hun gik en tur i skoven.

- Jeg havde brug for at stoppe op. Og jeg trængte til et kram. og så stod det træ her, fortæller hun og peger på stammen.

- Det er sådan en dejlig fornemmelse. Hvis man lige lader sig selv stå her et par minutter, siger hun og slår med et suk og lukkede øjne armene om træet.

- Jeg prøver faktisk at lægge mig selv ind i træet, så jeg får den der fornemmelse af grounding fra rødderne og af de uendelige muligheder fra trækronen.

Men Helena Grayston kommer ikke kun i skoven for at kramme sit træ.

Hun bruger den også til at få inspiration.

- Det er jo sådan, at når man går i skoven, så bliver man automatisk inspireret. Tankerne kommer ud på en helt anden måde herude, end hvis jeg går på en vej. Jeg lytter til vinden i træerne, mens jeg går, og jeg bruger alle sanserne, når jeg er i skoven. Det er helt klart herude, jeg lader op og får gode ideer. Pludselig falder tingene bare på plads, uden at jeg kan forklare processen. Det er så dejligt simpelt, forklarer hun.

Helena Grayston er selvstændig og driver virksomheden Syltedronningen. Hun fremstiller sylt til alle lejligheder, holder kurser og skriver kogebøger.

Også når det gælder arbejdet, kan hun bruge skoven.

- Lige her plukkede jeg skovmærke for ikke så længe siden. Jeg skulle bruge det til en opskrift til min nye bog, og jeg havde ledt efter det i en måneds tid i Hareskoven. Det viste sig, at jeg var for tidligt på den, og senere så jeg det lige her udenfor, hvor jeg bor. Det var en rigtig fin oplevelse for mig, at jeg bare kunne gå herud og plukke det, fortæller hun.