I dialog med minister om jordforurening

Allerød - 28. december 2019 kl. 13:30

Miljøministeren vil skabe overblik over, i hvor stort et omfang forureninger fra villaolietanke er en udfordring i kommunerne.

Jordforurening i villaområder kan være en bekostelig affære for kommuner, fordi de får regningen for at oprense grundene. I dag skal kommunerne jævnfør jordforureningsloven nemlig dække omkostninger til oprensninger ud over de første 4 millioner kroner, som dækkes af Topdanmark Forsikring og Oliebranchens Miljøpulje.

Ofte overstiger oprensning af forurenet jord det beløb. Allerød Kommunes borgmester Karsten Längerich (V) og formand for Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget, Miki Dam Larsen (S) mener derfor, at reguleringen i jordforureningsloven er uhensigtsmæssig og tilfældig.

Og de har derfor henvendt sig til miljøminister Lea Wermelin (S) med ønske om ændringer af lovgivningen, herunder forsikringsloftet på villaolietank-forureninger. Formålet er at mere retfærdige og fair vilkår for kommuner i disse sager, skriver Allerød Kommune i en pressemeddelelse.

- Som kommune koster det os dyrt at oprense jorden, og vi finder det derfor uhensigtsmæssigt, at styring af forsikringsager under Oliebranchens Miljøpulje foregår ved et aftaleforhold mellem OM og rådgiveren, men ikke et aftaleforhold, der involverer kommunen, udtaler borgmester Karsten Längerich i den forbindelse og tilføjer:

- Formelt har kommunen derfor kun indflydelse på projektet som myndighed, men ikke som bygherre, selv om omkostningerne ud over forsikringsdækningen, skal dækkes af kommunen. Det er jo et sundt princip at dem, der skal betale for en opgave, er involveret i styringen af udgifterne til at løse opgaven.

Formand for Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget Miki Dam Larsen konstaterer, at nogle kommuner har få af disse forureninger, mens andre har flere, så der kan være en stor vilkårlighed i udgiftspresset. Det er omkostninger, som kommunerne ikke får nogen form for kompensation for, siger han og uddyber:

- Da jeg som formand blev opmærksom på sagen, tænkte jeg, at den var så principielt forkert, at vi måtte løfte den op på nationalt niveau. Jeg er sikker på, at jeg taler på flere kommuners vegne, når jeg siger, at det er urimeligt, at vi skal dække udgifter i de tilfælde, hvor forsikringen ikke rækker, siger han.

- Vi ønsker, at der skal findes en løsning. Derfor glæder det mig, at miljøministeren har samlet handsken op, så vi kan finde en smartere og mere rimelig ordning.

I et brev til Allerød Kommune udtrykker miljøminister Lea Wermelin (S) forståelse over for problematikken ude i kommunerne. Hun skriver blandt andet:

»Som I beskriver det, forstår jeg godt, at I finder det uhensigtsmæssigt, at den, der finansierer en opgave, ikke er involveret i styringen af udgifterne til at løse selvsamme opgave. Jeg finder det i første omgang nødvendigt at få et mere præcist overblik over, hvor mange olieforureninger i kommunerne, der falder over forsikringsgrænsen på 4 millioner kroner. Det har jeg bedt Miljøstyrelsen tilvejebringe.

Ministeren vil desuden sørge for, at Miljøministeriet og Kommunernes Landsforening skaber et overblik over, i hvor stort et omfang disse villaolietank-sager er en udfordring i kommunerne.