I dag vender de ældste elever tilbage til skolen

Det er en aftale indgået på Christiansborg, der giver kommunerne mulighed for at lade de ældste elever vende tilbage til skolen, og den mulighed besluttede Børne- og Skoleudvalget på et ekstraordinært møde i sidste uge at benytte sig af.

- Jeg er så glad for, at vores 5. til 9. klasser nu igen får mulighed for at se hinanden fysisk og være sammen i det klassefællesskab, som er så vigtigt for vores børn og unge. Jeg synes, at der er lagt en god ramme om de kommende uger. Jeg hæfter mig ved, at vi også denne gang får meget kort tid til at implementere de nye retningslinjer. Der bliver virkelig trukket store veksler på vores forvaltning, ledere og medarbejdere i disse tider, udtaler Nikolaj Rachdi Bührmann (SF), der er formand for Børne- og Skoleudvalget i den forbindelse i en pressemeddelelse.