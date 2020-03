I år fejres påsken på Youtube

- Det er på mange måder en bizar situation, at vi som kirke ikke kan mødes netop i påsken. Påsken er kirkens største højtid, hvor vi først og fremmest mindes, at Guds søn døde på korset for derefter at overvinde døden ved sin opstandelse påskedag. Påsken er her til lands blevet fejret i over 1000 år, men i år bliver altså en undtagelse. Derfor glæder det mig usigeligt, at Blovstrød Kirkes menighedsråd har indvilliget i at gøre vores Youtube-gudstjenesterne ekstra festlige, og ekstra flot filmet, i påskeugen, siger Mathias Harding.