Se billedserie Glade studenter gør klar til at sprøjte champagne og konfetti på deres 12 tals-kammerater, som skal løbe efter studentervognen. Foto: Kenn Thomsen

Hyldest til en helt særlig årgang

Fredag kunne de gymnasieelever, der har været hårdest ramt af coronarestriktionerne, endelig kaste huerne i vejret og fejre, at de klarede den. Under helt usædvanlige vilkår blev de studenter.

Allerød - 26. juni 2021 kl. 06:42 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen

Det er altid en helt særlig dag, når gymnasierne fejrer deres nybagte studenter og sender dem videre ud i livet. Alligevel var det som om translokationsdagen netop i år havde en ekstra dimension.

Det var afslutningen på et år, hvor studenterne ikke har kunnet holde fester eller tage på studieture. Ikke har kunnet dyrke det fællesskab, der er en obligatorisk del af gymnasietiden. Kombineret med, at de i meget lange perioder har været fanget i virtuel undervisning bag computeren.

Men de har stået det igennem. Og netop den præstation blev hyldet af Anders Wind, der holdt sin første dimissionstale som rektor på Allerød Gymnasium.

Kæmpestort - I har været igennem et forløb ulig nogen anden årgang i skolens historie. Det har været frustrerende og sejt, men I er også seje. I fortjener vores respekt og vores anerkendelse, sagde rektor, der efter et bragende bifald, refererede til den danske filosof og teolog K.E. Løgstrup.

Han skrev i 1956: »Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sin hånd«

- Prøv lige at forestille jer det. At vi holder hinanden i vores hænder. I den situation har vi to muligheder. Vi kan enten slippe og lade hinanden falde, eller vi kan bære hinanden igennem. Den magt skal vi helst forvalte til at gøre det gode, det sande og det rigtige. I har givet afkald på så meget det sidste halvandet år. Ikke for at beskytte jer selv, men for at den ældre generation ikke skulle blive ramt. I har holdt hænderne under dem, der havde brug for det. I har gjort det gode, og det synes jeg er kæmpe stort, sagde Anders Wind.

Kernen af dannelse Han roste ikke kun eleverne for at have gjort det gode, men også for den måde de har gjort det på.

- I har formået at løfte jer op over det nære og det umiddelbare og være en del af noget større. Det her med at kunne se sig selv i forhold til sin omverden og forstå, at man er en del af noget større og på den baggrund træffe kvalificerede valg, er for mig kernen i dannelse. Dannelse er gymnasiets fornemmeste opgave, og det har I vist, at I kan, lød det fra rektor.

- Mit håb for jer er, at I vil gå til livet på samme dannede måde, som I har gjort i det seneste stykke tid. Med visheden om at I holder hinandens liv i jeres hænder. Med intentionen om at gøre det gode. Med forståelsen for at I en del af noget større. Og med accepten af at livet ikke altid er perfekt. Men pokkers skønt alligevel, sagde Anders Wind, inden han kastede sig over uddelingen af de mange eksamensbeviser.

Hilsner fra unge og gamle Det foregik, næsten som det plejer. Dog med en enkelt lille ændring.

- Normalt ville I få et håndtryk. Men det er jo 2021, og jeg ville ikke kunne bære, hvis jeg havde en eller anden delta-variant, som jeg så gav videre til jer allesammen. Så i stedet laver vi denne her, sagde rektor og demonstrerede albuehilsenen.

- Når I så viser jeres børn billederne om 25 år, kan I sige: Ja, det var sådan, man hilste på hinanden dengang.

Da festlighederne indenfor var slut, fortsatte de udenfor, hvor de festligt pyntede studentervogne holdt klar til at køre studenterne videre ud på deres helt store dag.

Og både unge og gamle var på gaden for at hilse på, da vognene kørte ud fra Allerød Gymnasium.

På Rådhusvej havde børn og voksne fra nabobørnehaven taget opstilling på den ene side af vejen, mens personale og beboere med flag i hænderne fra Plejecenter Engholm var klar med en festlig hilsen til studenterne på den anden side af vejen.

Det blev bemærket på studentervognene.

- 3.X, der er allerede nogle meget, meget søde små mennesker, der ser op til jer. Kan I ikke vinke til dem?, lød det fra en af vognene.

Og så fik gratulanterne på begge sider af vejen en højlydt og glad hilsen tilbage fra studenterne, inden vognen fortsatte turen.