Elsker du Klevadsengen (bill.) eller andre af Allerøds grønne områder? Så fortæl om det i spørgeskemaet på kommunens hjemmeside. Kommunen skal blandt andet bruge oplysningerne til at finde ud af, hvordan den skal bevare og udvikle de naturskønne områder. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Hvor vigtigt er bæredygtighed for dig?

Allerød - 16. juli 2020 kl. 22:32 Af Anne-Mette Rasmussen

Overvejer du at klimasikre din bolig? Træffer du mere bæredygtige valg, når du renoverer eller vælger ny energiforsyning? Hvad betyder naturen i Allerød for dig som borger?

Det er nogle af spørgsmålene i et spørgeskema på kommunens hjemmeside www.alleroed.dk, som borgerne kan svare på lige nu. Og det håber borgmester Karsten Längerich (V), at mange vil tage sig tid til.

- Svarene skal vi bruge til planlægning og prioritering af de indsatser, som indgår i kommunens klimaplan, der skal hjælpe en omstilling mod en CO2-neutral kommune på vej. Allerød Kommune vægter bæredygtighed højt, herunder arbejdet med klima og natur. Byrådet har et ambitiøst mål om at gøre kommunen CO2-neutral i 2050, og el- og varmeforsyningen allerede i 2035. Derfor har vi brug for at vide, hvad Allerøds borgere gør sig af overvejelser for bedst muligt at kunne bakke op om dem. Samtidig lægger vi en udførlig plan for, hvordan vi får udviklet Allerød, så vi er parate til de klimaforandringer, der venter forude, siger borgmesteren om spørgeskemaet.

Et særligt opgaveudvalg bestående af eksperter, lokale foreninger og virksomheder samt repræsentanter fra byrådet har allerede lavet en række anbefalinger til en ny klimapolitik. Anbefalingerne tager udgangspunkt i FNs verdensmål.

Udvalget har blandt andet peget på, at det er vigtigt at tænke grøn bæredygtighed ind i alle relevante beslutninger, som kommunen tager. Samt at borgere og virksomheder har et ejerskab til den nødvendige omstilling og har lyst til at bidrage.

Byrådsmedlem Merete Them Kjølholm var formand for det særlige opgaveudvalg, og hun siger:

- Jeg synes, at vi er kommet frem til nogle gode og visionære anbefalinger i opgaveudvalget. Nu har borgerne mulighed for også at knytte deres tanker og idéer til, så vi i sidste ende får lavet nogle politiske prioriteringer til gavn for natur, miljø og klima.

Spørgsmålene i spørgeskemaet skal også bruges til den nye klimapolitik. Det er Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget, der skal udarbejde den.

Om arbejdet siger formand for udvalget Miki Dam Larsen (S):

- Jeg glæder mig til at gå i gang med det politiske arbejde med at få udviklet den nye politik. Vi står på opgaveudvalgets anbefalinger, og byrådet har en klar vision om en grøn og bæredygtig udvikling. Omstillingen kommer ikke til at ske uden hjælp fra kommunens borgere og virksomheder og deres indsats i egen husholdning eller i virksomhedernes drift.