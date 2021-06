Den nuværende busbetjening af Allerød fastholdes i et år, mens man prøver at lokke passagererne tilbage i de offentlige transportmidler. Foto: Allan Nørregaard

Hvor og hvornår kører bussen? Corona har forsinket svaret

Der bliver ikke ændret på busbetjeningen i Allerød Kommune i år. Først næste år ved man, om der skæres i servicen.

Allerød - 15. juni 2021 kl. 06:35 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen

Det er den tid på året, hvor kommunerne plejer at tage stilling til, om der skal justeres i områdets busbetjening det kommende år. Både hvad angår antallet af afgange og antallet af buslinjer.

Men Allerød Kommune har netop besluttet, at der ikke foretages nogen justering i kommunen før i 2023. Det sker ifølge formand for Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget Miki Dam Larsen (S), fordi coronasituationen har gjort det umuligt at vurdere behovet.

- Coronaen betyder simpelthen, at det har været meget svært at at vurdere både de fremtidige passagertal og de fremtidige udgifter. Derfor besluttede vi at fastholde den nuværende busdrift også til næste år, siger han.

På den måde køber kommunen sig noget tid.

- Tiden bruger vi til at indsamle data og erfaringer frem imod næste år. Samtidig med det igangsætter vi en kampagne sammen med Movia og gør på den måde en indsats for at få folk tilbage i den offentlige transport, siger Miki Dam Larsen.

Mulige besparelser Et af de forslag, der inden beslutningen om at udsætte busbestillingen var i spil, var at nedlægge linje 338, som kører mellem Lynge og Hillerød.

Bussen betjener skoler i Hillerød og kører kun morgener og eftermiddage.

Beregninger viser, at bussen i gennemsnit har 78 passagerer om dagen ud fra målinger både før og under Corona. Under normale tilstande vil passagertallet være omkring 100 til 120 passagerer. Nedlægger man buslinje 338, kan det give en besparelse på godt 500.000 kroner.

Det er også beskrevet som en mulighed skære i antallet af afgange på linje 381, som kører mellem Allerød Station og Rungsted Kyst Station.

Det kan spare Allerød Kommune for omkring 700.000 kroner, hvis man går fra halvtimesdrift til timedrift i myldretiden og fra timedrift til to-timers drift om aftenen og i weekenden.

Det hører dog med til historien, at Hørsholm Kommune ikke umiddelbart ønsker ønsker denne beskæring af afgangene.

Hvis der til næste år skal arbejdes videre med forslaget, kræver det således en politisk dialog med Hørsholm Kommune.

Interne ændringer Buslinje 336 kører internt i Allerød Kommune, og når det kommer til den, ligger der forslag om både at reducere antallet af afgange i ydertimerne ved at nedlægge den eller de sidste ture. Samt at fjerne afstikkeren til vendepladsen ved Hammersholt Byvej.

Sidstnævnte betyder ikke noget økonomisk, men vil give mere luft i køreplanen, fremgår det af sagsfremstillingen i dagsordenen.

Hvis man fjerner den eller de sidste afgange på ruten, vil de spare kommunen for omkring 150.000 kroner.

Til gengæld afskæres passagererne fra om aftenen at tage bussen til og fra stationen, hvor den sidste afgang passer med den næstsidste afgang på S-toget.