Byrådsmedlemmerne debatterede, hvor stor kommunens kassebeholdning skal være. Foto: Lars Kimer

Send til din ven. X Artiklen: Hvor mange penge skal der være i kassen? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hvor mange penge skal der være i kassen?

Allerød - 08. september 2020 kl. 19:34 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En debat om kommunens kassebeholdning blomstrede frem, da byrådet på sit seneste møde skulle behandle en sag om økonomiske målsætninger.

Ifølge den nuværende målsætning stræbes der efter en kassebeholdning på 50 millioner kroner, men er det nok?

- Jeg har sagt i mange år, at kassebeholdningen er alt for lav. I 2013 var den blandt landets allerhøjeste, og i dag er den med en placering som nummer 88 blandt landets laveste. Jeg synes, vi skal komme tilbage til niveauet mellem 80 og 100 millioner kroner, sagde tidligere borgmester Erik Lund (K), der indledte debatten.

Olav B. Christensen, der er gruppeformand for Venstre, samlede den op.

- Omkring kassebeholdningens størrelse besluttede vi for et par år siden, at pengene skulle ud at arbejde. Derfor synes vi i Venstre ikke, at det er interessant med alt for mange overskydende millioner i kassen. Men vi kan godt være interesserede i at se på, hvilken buffer vi skal have i kassebeholdningen til for eksempel investeringer, som ikke har været planlagte, og derfor ser vi positivt på at ændre målsætningen fra de nuværende 50 millioner til for eksempel 70 millioner, sagde han.

Viggo Janum fra Vores Allerød sagde:

- Vi ser i forhold til kassebeholdningen et behov for en polstring. Det ser vi i forhold til, at der bliver lavet økonomiaftaler og udligningsaftaler henover hovedet på os. Det er altid et lotteri. I år trak vi et godt lod, men næste år er det måske en nitte. Derfor er vi enige i, at en polstring af kassebeholdningen er en god ide.

Socialdemokratiet er af en anden opfattelse.

- Jeg vil gerne advare imod, at vi bruger kassebeholdningen som vores styrende redskab. Det er jo ikke noget mål i sig selv at sidde på en masse penge, som ikke er ude at arbejde, og der har været en udvikling hen imod, at vi er blevet bedre og bedre til at ramme plet med vores budgetplanlægning. Derfor synes jeg, at det må handle om den samlede vurdering og ikke en forførende graf, sagde gruppeformand Miki Dam Larsen.

Debatten blev rundet af med en afstemning om de økonomiske målsætninger, hvori der altså indgår, at kommunen skal have en robust kassebeholdning på mindst 50 millioner kroner. Enhedslistens Rasmus Keis Neerbek samt Erik Lund fra Konservative stemte imod. Det øvrige byråd stemte for.