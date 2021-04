Hverdagshelten Leif fra Allerød skal på frimærke

Leif Framke arbejder på Birkerød Gymnasium. Foto: Lars Sandager Ramlow Foto: Lars Sandager Ramlow

Leif Framke fra Allerød reddede en femårig pige - nu kommer han på frimærke

Allerød - 24. april 2021 kl. 18:23 Kontakt redaktionen

Hæder Leif Framke fra Allerød glemte sig selv totalt 29. juli 2019. Her kastede han sig uselvisk ud i bølgerne for at redde en femårig piges liv, da hun drev til havs på sit badedyr. Denne gerne betyder nu, at han kommer til at pryde ét ud af fem nye firmærker fra Postnord. Postnord vil hædre i alt fem hverdagshelte for gerninger, der har gjort en forskel.

"Vi har fået en fantastisk opbakning til at finde fem hverdagshelte, der har gjort noget særligt, og som har fortjent at blive hyldet på den unikke plads, som et frimærke er. Der er kommet så mange gode bud, og vi er endt med et rigtig stærkt felt," siger Martin Pingel, der er designchef i PostNord.

Omkring 1.000 forslag har Postnord fået. Over 12.000 danskere har stemt på én af fem udvalgte hverdagshelte fra hver region i Danmark, og blandt de to kandidater fra hver region, der har fået flest stemmer, har en jury til sidst kåret den hverdagshelt fra hver region, som kommer på frimærkerne.

Leif Framke var 29. juli 2019 på vej til Hundested på cykel sammen med sin 8-årige datter. Her blev de fristet af det fine badevejr, og i stedet for at fortsætte direkte til færgen, valgte de to at gøre et stop ved stranden i Kulhuse.

Det var her, at Leif Framke opdagede en lille pige på ryggen af et badedyr. Han kunne se, at den kraftige fralandsvind førte pigen væk fra stranden. Leif, som er tidligere konkurrencesvømme, forsøgte at indhente badedyret, men det var meget svært.

Omtrent 150 meter ude falder den lille pige af badedyret. Det lykkedes heldigvis Leif at få greb om pigen, efter at han havde spottet hende på cirka 20 meters afstand.

"Det var hårdt arbejde, og jeg havde ikke haft kræfterne til at dykke, men turen ind, hvor jeg også får kontakt til pigens onkel, gik sådan set fint. Jeg vil tro, det hele varede ca. 8 minutter," fortæller Leif Framke.

Leif Framke ser sig ikke som en helt, men mere som en, der udviser beredvillighed, når det virkelig gælder.

"Det er lidt surrealistisk, at jeg vil være i folks frimærkesamlinger i 100 år frem", siger den 51-årige gymnasielærer.

