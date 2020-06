Hverdagen for Allerøds børn er på vej tilbage

Dagtilbud og skoler i Allerød Kommune kommer tilbage til normalen efter sommerferien. Det skriver Allerød Kommune i en pressemeddelelse. Det er nye retningslinjer fra Børne- og Undervisningsministeriet og et fortsat fokus på hygiejne og samvær, der gør det muligt at få en mere normal hverdag i dagtilbud og skoler på den anden side af sommerferien.

I praksis betyder det, at alle dagtilbud skal følge de almindelige bestemmelser i dagtilbudsloven - lige som de nye retningslinjer giver grundskolerne mulighed for, at fravige den generelle anbefaling om at holde minimum en meters afstand mellem elever i samme gruppe.