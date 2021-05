Maria Fredenslund er direktør i RettighedsAlliancen. Interesseorganisationen har undersøgt danskernes kopi-vaner. Foto: Thomas Tolstrup / RettighedsAlliancen

Hver femte har planer om at købe kopi-design

Danskerne køber kopier-design i stort omfang. Området mudres af, at det ikke er ulovligt at købe en kopi, men ulovligt at sælge den og fremvise den.

Allerød - 06. maj 2021 kl. 07:46 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen

11 procent af danskerne har købt replika-design indenfor de sidste fem år, og 19 procent forventer at gøre det i løbet af de næste to år. Det viser tal fra en undersøgelse, som interesseorganisationen RettighedsAlliancen fik lavet i vinter.

Maria Fredenslund, der er direktør i RettighedsAlliancen, er overrasket over, at så mange med helt åbne øjne har købt kopier.

- Ligeså foruroligende er det, at endnu flere kunne finde på at gøre det i fremtiden. Det siger mig, at det ikke er et nedadgående problem. Det er noget danskerne gør, og som de ikke ser nogen problemer i, siger hun.

Ifølge direktøren mudrer det billedet, at det ikke er ulovligt at købe kopier, når det er ulovligt at fremstille dem og sælge dem. Det er også ulovligt at sælge en kopivare videre, hvis man senere bliver træt af den.

- Det gør det enormt meget sværere at begribe konsekvenserne, når det rent faktisk er lovligt at købe, siger Maria Fredenslund, der kan nævne mange gode grunde til, at man som forbruger alligevel skal lade være med at købe replika-design.

- Et godt sted at begynde er, at de her kopier er ulovlige produkter. Derudover køber man produkter, som ikke lever op til de regler og vilkår der er i Danmark. Det gælder for eksempel arbejdsmetoder, sikkerhedsforskrifter og miljøkrav. Derudover skal man være opmærksom på, at man heller ikke ved, om man får varen. Køber man en kopivare over en hjemmeside, kan den blive stoppet i tolden. Sker det, bliver den destrueret, fordi den er ulovlig, siger hun.