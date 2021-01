Hvad er sablen værd?

"Jeg håber, du kan hjælpe min søster og mig. Vi har hver arvet en sabel fra vores far, som var militærmand i mange år. Vi ved ikke så meget om dem. Da vores forældre blev gift ( 4. maj 1946 en meget speciel dato, da vores far var modstandsmand under besættelsen) havde vores far uniform på med sabel. I vores barndomshjem hang de to sabler over kryds i mange år," skriver læseren, der har arvet den ene sabel.

" Det var da en sjov og interessant historie om din far. Fotos er lidt uskarpe, men jeg er ret sikker på, at det en dansk officers sabel M.1858, som er produceret frem til 1910. Greb er beklædt med rokke eller hajskind og ofte beviklet med snoede kobbertråde. Du skriver ikke noget om stempler, men mange blev produceret hos C.L. Seifert. Det kunne være interessant at vide, hvor jeres far har dem fra og hvorfor mon der var to - mit gæt er, at de ikke er helt ens hvis I sammenligner og at de er gået i arv? Standen ser flot ud og det har betydning for samlere, at skeden medfølger og er i god stand. I 60-80'erne hang denne type våben på mange danske vægge, men i dag er der blevet færre samlere, våbenregler er strammet og indretningstrenden har bevæget sig væk fra mange pyntegenstande på væggene. Den er derfor ikke så sjælden og en vurdering vil ligge på +/- 1500-2000 kroner," skriver Lars Johannesson.