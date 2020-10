Hvad er det værd? Eksperter satte pris på det lokale guld fra gemmerne

Se billedserie Britta Ottosen er ikke selv fan af farverne på sine to vaser, men det er nok andre, der er. I hvert fald blev de vurderet til at kunne indbringe hende 2.400 kroner.

Allerød - 02. oktober 2020 kl. 06:57 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen

Kan salgsværdien måle sig med affektionsværdien? Det spørgsmål kom en lang række fortrinsvis ældre personer torsdag nærmere et svar på, da deres guld fra gemmerne blev vurderet af kyndige folk fra auktionshuset Lauritz.com.

En af de fremmødte på Allerød Bibliotek var Bente Bergendorff fra Farum.

- Jeg så det for nylig på telefonen, og jeg blev så glad for, at de kom hertil, hvor jeg bare kunne tage bussen. Min mand og jeg har fulgt en del med i vurderinger, sagde hun.

Parret vidste derfor præcis hvilke genstande, de gerne ville have en ekspertvurdering af. Et kunstmaleri af Rudi Olsen og to sølvskeer til kartofler og suppe.

Skeerne var tidligere af en forsikringsmand blevet anslået til at være omkring 10.000 kroner værd, så med den rette besked fra den sagkyndige kunne et salg komme på tale. Sådan bliver det ikke.

- Han sagde 1.000 og 1.500, når ikke der var et helt sæt med knive og gafler også, lød beskeden, der dog ikke slog Bente Bergendorff ud.

- Det afhænger også af sølvpriserne, og jeg synes, det foregik på en god måde.

Maleriet var ikke noget stort beløb værd, dertil er kunstneren for ukendt.

Selvom antikviteter for tiden lader til at boome, ikke mindst med en lang række tv-programmer om krejlere, hengemte kostbarheder og prisgætterier, så er det ikke nok, at tingene er af ældre dato og veludførte.

Det skal også være både in hos de købestærke unge og i det rigtige mærke. Et flot egeskab, der alene var medbragt i form af et billede på mobilen, fik den kedelige besked, at det var for mørkt og stort til at vække bred interesse. Anderledes positivt var svaret til Britta Ottosen, der kunne fremvise to farvestrålende vaser, som hun overvejede at skille sig af med, selvom de oprindeligt kommer fra et afdødt familiemedlem.

- Jeg har haft dem i over 50 år, så det giver lidt kriller i maven, men det er ikke nogle farver, der er så in længere. For mig i hvert fald, sagde hun.

Vaserne i skriggrøn og rød er fra Holmegård Glasværk, og det var med til at give et overraskende højt beløb for Britta Ottosen.

- 2.400 for de to fik jeg at vide. Det var lidt højere end forventet, sagde hun.

En god historie

Også mærket Kähler er kendt for sine vaser, og en ældre en fra deres produktion kan være mange penge værd. Desværre for Jørgen Jensen fra Allerød var det en Kähler-lampe han havde med, og selvom den havde mindst 70 år på bagen, vakte den ikke samme begejstring hos vurderingsekspert Lars Johannesson.

- Den er med det her gule uranglasur, men desværre er en vase meget mere værd end en lampe, forklarede han.

Jørgen Jensen havde også et maleri med en kuriøs familiehistorie med. Af skibet Ellen Marstal i høj søgang.

- Min kones morfar sejlede med skibet. I England tilbød en kunstner at male det for 2 pund, og senere fik det på grund i Norge. Der var min kones morfar hoppet af, sagde han om maleriet, hvis penselfører har flere værker hængende på Søfartsmuseet i Marstal på Ærø.

- Historien er nok sjovere end værdien. Det er ikke noget, de unge mennesker i dag er interesseret i, lød tilbagemeldingen fra Lars Johannesson.

Selvom Jørgen Jensen troede der var mere til maleriet end bare den sentimentale værdi, så er intet så skidt, at det ikke er godt for noget.

- Jeg har altid troet, det var det vigtigste vi havde, og det er det jo stadigvæk. Mit barnebarn hedder Ellen, og når hun skal arve det, så bliver de andre børnebørn ikke så kede af, nu når det ikke er mere værd, grinede han.