Se billedserie Sådan ser det nuværende bondehus på Krogenlundvej 12 ud. Det er opført omkring år 1860 ifølge Lokalhistorisk Arkiv og Forening i Allerød. Foto: Allan Nørregaard

Hus fra 1860 skaber byggeproblemer

Byggeplaner i Krogenlund fik nabo til at protestere. Nu ser det ud til, at han får sin vilje.

Allerød - 20. marts 2021 kl. 10:45 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen

Det lille, gamle landsbysamfund Krogenlund ligger som en lille naturperle med godt et dusin huse i den østligste del af kommunen.

Som sådan var det lige det type sted, som Helle og Lars Zobbe Mortensen drømte om.

"Vi har søgt efter noget i naturskønne omgivelser i mange år, hvor vi kunne bygge et hus," fortæller Lars Zobbe Mortensen.

Derfor købte parret for snart to år siden et lille bondehus fra omkring år 1860 på Krogenlundvej 12, som de ville rive ned for at bygge et nyt og større hus i stedet.

Området er fredet, og derfor krævede det nye hus en godkendelse fra Fredningsnævnet for Nordsjælland.

"Vi puslede med to løsninger. Den ene var at bygge et hus i samme stil, som det bondehus, der ligger der. Den anden var at bygge et hus i nogle jordfarver, der faldt så meget ind i naturen som muligt. Vi valgte løsning nummer to, da vi forventede, at det ville falde i bedst jord hos fredningsnævnet, der kigger på naturen og ikke kulturmiljøet", siger Lars Zobbe Mortensen.

"Ligner et parcelhus" Men den beslutning faldt Jan Andersen for brystet. Han er landmand, bosat i Uggeløse, men har i årevis ejet markerne omkring bondehuset, hvor han har køer gående. Han er vokset op i området og fejrede sin 40 års fødselsdag ved skovbrynet på toppen af det bakkede landskab en 100 meters penge fra bondehuset på Krogenlundvej 12.

Han har set et modelbillede af det hus, som Lars og Helle Zobbe Mortensen vil bygge, fordi det, efter fredningsnævnet nikkede godkendende til det, nu har været i nabohøring. Og Jan Andersen er ikke imponeret.

Illustration af det hus, som Lars og Helle Zobbe Mortensen i første omgang ville bygge, og som kom i nabohøring. Allerød Kommune har efterfølgende meldt ud, at den mener, at det ikke lever op til kravene for området. Modelfoto

"Det passer slet ikke ind i området. Det ligner noget fra et parcelhuskvarter," siger han, da Allerød Nyt møder ham ude i Krogenlund.

Han har derfor været ud og samle underskrifter ind blandt naboerne og har fået ti af dem til at skrive under på, at de heller ikke synes, at det planlagte hus var en god ide.

Ved Allerød Nyts besøg i Krogenlund støder vi på en af de nærmeste naboer, Mogens Mogensen, der bor i Krogenlundvej 10. Han ser dog ikke de store problemer i huset.

"Vi synes ikke, det er så slemt, så vi har sagt ok," siger han med henvisning til nabohøringen.

Bondehus alligevel Efter Allerød Nyts besøg i Krogenlund er Allerød Kommune vendt tilbage til Lars og Helle Zobbe Mortensen med en meddelelse om, at de ikke får en landzonetilladelse til at bygge deres hus netop på grund af dets udseende.

Kommunen skriver til parret, at "en ny bygning på ejendommen skal have lignende karaktertræk som hovedparten af de øvrige bygninger i området for at varetage hensynet til oplevelsen af kulturlandskabet mm."

"Det er vi kede af og skuffede over, fordi vi forsøgte at leve op til de krav, de stillede for et år siden," lyder det fra Lars Zobbe Mortensen.

De vil nu ansøge om at bygge et bondehus, der lever op til kommunens krav.

"Vi finder det fornuftigt at lave et bondehus, men er bange for om fredningsnævnet vil godkende det," forklarer Lars Zobbe Mortensen.

Jan Andersen ejer markerne omkring Krogenlundvej 12 og er vokset op i området. Foto: Allan Nørregaard

At det nu ser ud til, at der bliver bygget et bondehus glæder Jan Andersen, da Allerød Nyt fanger ham igen.

"Det der står der nu, er et gammelt råddent hus, så det er fint nok, at de vil bygge nyt. Bare de bliver inden for stilen, så har jeg ikke noget imod det," siger han.

Han kommer samtidig med en opfordring til Allerød Kommune om et større fokus på kommunens gamle bygninger.

"Jeg kunne godt tænke mig, at kommunen havde en bevaringsplan for bevaringsværdige huse i stedet for, at man som i dag skal tage stilling, hver eneste gang der skal rives noget ned. Det kan ikke gå stærkt nok," siger han.