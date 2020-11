Hundeklubber må træne på må og få - har kun klublokalet tilbage

Se billedserie Hundeklubberne har stadig deres klublokale på førstesalen af den store lagerbygning ved det nedlagte Blovstrød Teglværk.

Allerød - 28. november 2020 kl. 07:11 Af Tekst og Foto: Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen

Midt i mellem Niras og XL Byg på Sortemosevej kan man dreje ad Blovstrød Teglværksvej i retning mod den nye bydel i Blovstrød. Efter fodboldbanerne ved Blovstrødhallen på venstre side står der et hvidt skilt på højre side ved en grusvej. På skiltet, der faktisk er to skilte, står der "Rottweilerklubben" og "Dobermannklubben".

Skiltene er dog noget nær det eneste, der er tilbage. For klubberne måtte i sommer lukke ned for træningen på de baner, som de har brugt siden 1983. Med nedlukningen fjernede man også indhegning, skur og lysmaster omkring det nu tidligere træningsareal, der ligger omkranset af træer på højre hånd, når man kører op ad den føromtalte grusvej, der fører op til det gamle Blovstrød Teglværk.

For et år siden fortalte vi her i Allerød Nyt, hvordan Allerød Kommune, som ejer arealerne, efter 37 år havde sagt stop for, at klubberne måtte bruge området. Forklaringen er det nye område i Blovstrød, hvor det vrimler med børnefamilier. De nærmeste huse ligger 200 meter væk fra hundeklubbernes nu tidligere areal.

Siden da har Rottweilerklubben, som rettelig hedder Frederiksholm Rottweilerklub, rykket træningen til Slangerup, hvor man har lavet en aftale om at få lov til at træne et par gange om ugen. Medlemmerne af Dobermannklubben (der i dag er en afdeling under Dansk Dobermann Klub) samt af Dansk Schnauzer og Pinscher Klub, der kom til lidt efter de to originale klubber, har ifølge Henrik Rasmussen, der er formand i begge klubber, ikke fået et fast sted, men træner forskellige steder på venner og bekendtes nåde.

Uholdbart

For ingen af klubberne er den nuværende løsning dog holdbar, og alle tre klubber håber fortsat på at få tildelt et nyt træningsareal i Allerød Kommune. Som godkendte foreninger under Folkeoplysningsloven mener man at have krav på at få et areal stillet til rådighed af kommunen. Dette er dog ikke sket endnu, men rottweilerklubbens primus motor Janny Møller, der bortset fra et enkelt år har været med siden klubstarten, har ikke givet op.

"Jeg har tænkt mig at blive ved med at spørge kommunen, men jeg tror bare, de vil af med os. Indtil videre har vi ikke fået noget areal tilbudt. Vi har fået et kort med nogle blå felter på, som kommunen ejede. Så kunne vi så selv undersøge, om der var noget, vi kunne bruge. Vi har foreslået dem fire områder, men de ville ikke give os nogle af dem. På de steder, der var tilbage, lå der en skov det ene sted, en sø det andet og en spejderhytte det tredje. Det var spild af vores tid," siger Janny Møller.

Hun viser rundt på klubbens nu tidligere arealer i Blovstrød sammen med Marianne Lipsøe Bentsen, der har været medlem af rottweilerklubben i samtlige af dens 37-årige historie. Vi går op i "klubhuset", der udover skiltet er det sidste, de har tilbage i området. Klubhuset består af et aflangt rum på en godt 20 kvadratmeter på 1. salen af lagerbygningen i Blovstrød Teglværk.

Der lugter af fugt, og det ville med sikkerhed ikke være sundhedsmæssigt forsvarligt at bo her. Men der er et lille tekøkken, der hænger billeder af rottweilere på væggene og gennem vinduerne, som klubben selv har fået sat i, kan man se ud på pladsen ved teglværket og ned til S-togsskinerne. Det er ikke meget, men det er hyggeligt. Marianne Lipsøe Bentsen viser billeder fra et fotoalbum med rottweilerklubbens historie.

"Vi har haft det rigtig, rigtig godt her", siger hun.

Har aldrig haft uheld

Hundeklubberne har selv betalt leje af arealerne til kommunen i alle årene, selv om man, ifølge Janny Møller, ikke har været det påkrævet, fordi kommunen skal stille arealerne til rådighed for foreninger. De har også selv betalt strøm og vedligeholdelse af arealerne samt alt det udstyr, indhegning, lysmaster osv., som der nu er fortid.

Allerhelst ville de da også have deres gamle arealer igen. De har afholdt danmarksmesterskaberne der (Janny Møller deltager også i verdensmesterskaberne for Danmark) og de har mange historier tilknyttet stedet. Men det er ikke afgørende, at det bliver her. Det afgørende er, at de kan få et sted, som er deres eget, og som de kan samles om.

"Samfundet vil have, at de store hunde skal trænes. Det er jo det, vi gør. Vi lærer folk, hvordan man skal være som ejer af en stor hund. De skal ikke sættes i snor foran Netto ellers gås med i hundeskov, eksempelvis. Mit mål er, at alle ejere får det, der populært kaldes et hundekørekort, der giver en et bevis på, at ens hund kan gebærde sig på gaden. I alle årene har vi aldrig haft episoder, hvor nogle er blevet bidt eller noget. Derfor er det noget rigtig rod, at det her har ført til, at så mange ikke får trænet," siger Janny Møller.

Samme melding kommer fra formanden for de andre to klubber, Henrik Rasmussen, senere over telefonen.

"Det er de hunde, der bliver trænet, som der ikke er problemer med. Det er derfor, vi går op i at have træningsområder," siger han.

Henrik Rasmussen mener lige som Janny Møller ikke, at Allerød Kommune har gjort nok for at hjælpe dem til nye lokaler.

"Vi er godt klar over, at vi ikke får vores område tilbage. Indhegningen er pillet ned. Det kommer ikke igen, den er vi helt med på. Men vi synes ikke, at man kan behandle en forening, der har været en del af kommunen i over 35 år på den måde. De har intet gjort for at hjælpe os," siger han.

Formanden havde eksempelvis gerne set, at Allerød Kommune havde henvendt sig til omkringliggende kommuner og forhørt dem, om de havde nogle arealer, når nu ikke Allerød Kommune selv kan finde nogle.

Inden nedlukningen var der cirka 50 medlemmer af de tre hundeklubber. De blev opsagt fra arealerne ved teglværket tilbage i 2015, men blev forlænget helt ind til den 1.7. i år, hvor opsigelsen blev endelig.