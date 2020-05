Det kan være svært at holde motivationen oppe, når man skal fjernundervises i lang tid. For at hjælpe børn, forældre og lærere har Allerød Kommune nu oprettet en telefonisk hotline. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Hotline skal holde modet oppe hos skoleelever Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hotline skal holde modet oppe hos skoleelever

Allerød - 06. maj 2020 kl. 07:03 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det kan være svært for de ældste elever at holde motivationen oppe i forhold til den fjernundervisning, de nu i snart to måneder har modtaget. For at hjælpe opretter Allerød nu en telefonisk hotline.

Det er den lange periode, som fjernundervisningen har foregået i, der kan gøre det svært for eleverne at være motiverede og hænge på fagligt. Det kan blandt andet skyldes, at der ikke på samme måde er den personlige kontakt til lærere og kammerater, som de er vant til fra den almindelige skoledag.

Den nye hotline skal ses som et forsøg på at støtte op om det gode skoleliv ved at tilbyde sparring til både forældre, elever og lærere, der har brug for nye vinkler og input i forbindelse med fjernundervisningen.

- Vi har oprettet hotlinen, da vi får henvendelser, der går på, at nogle af vores ældste elever har svært ved at holde motivationen og energien oppe i forhold til fjernundervisningen. I de tilfælde er det vigtigt at række ud efter hjælp, og der står vi klar til at lytte og hjælpe både de unge, deres forældre og lærere, så de ikke står alene med udfordringen, fortæller psykolog og teamleder Malene Pedersen.

Den nye hotline kan kontaktes på telefon 4812 6280 mellem 14 og 16 alle hverdage.