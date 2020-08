Se billedserie Hetna Regitze Bruun leder og driver firmaet Home Opera, der i omkring otte år har arrangeret intime operakoncerter i hjemlige omgivelser. Coronaepidemien er gået hårdt ud over koncertprogrammet, men nu arrangerer Home Opera en koncert i Kollerød, hvor alle afstandskrav retningslinjer overholdes.Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Home Opera gør stuen til scene

Allerød - 11. august 2020 kl. 05:25 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nær kommunegrænsen til Hillerød tårner en stor, hvid gård op i landskabet. Det er herfra, Hetna Regitze Bruun leder og driver firmaet Home Opera, som i omkring otte år har arrangeret operakoncerter i intime og hjemlige omgivelser. Home Opera holder nemlig koncert i folks hjem - eneste krav er, at de har et flygel og et rum med plads til mindst 40 gæster.

- Vi plejer at holde koncerter rundt om i hele Europa, men her under corona har det jo stået noget stille. Det er ikke ligefrem intimkoncerter, folk har allermest lyst til at deltage i for tiden, siger Hetna Regitze Bruun.

Hun er selv uddannet klassisk sanger fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, og har arbejdet i ind- og udland. For tiden er hun ansat ved Operakoret.

- Det er selvfølgelig en anden oplevelse, når man synger intimkoncerter. Man kommer helt tæt på publikum, og man må bestemt ikke være forfængelig som sanger, da man kommer helt tæt på sit publikum, fortæller hun.

Men intimkoncerterne kan noget andet. De bringer folk sammen, mener Hetna Regitze Bruun.

- Går du til koncert i Operaen, mingler man ikke på samme måde som i et privat hjem. Her mingler folk jo, og vi serverer gerne et glas vin og lidt snacks. Publikum kan godt lide at tale med hinanden, og det bliver en hyggelig oplevelse, siger hun.

Og så er det et godt sted at starte for publikummer, der ikke kan bryste sig af at være opera-kendere.

- Koncerternes program fungerer som tapas. Man »smager« på forskellige udvalgte stykker musik fra operaens verden, men vi blander også musik fra operettens verden ind. Opera kan godt være en hård nød at knække, hvis man ikke har de rette værktøjer til forståelse af musikken. Det kan være overskueligt med en seks timer lang Wagner opera. Home Opera er derfor et godt sted at starte som lytter til opera, lover Hetna Regitze Bruun.

Når Home Opera holder koncert, er pompen og pragten, som man kender fra opera på de store scener, væk. Til gengæld er oplevelsen tilsat lidt selvironi.

- Jeg har et ønske om at bringe operaen i øjenhøjde. Når man tænker på opera, forbinder man det ofte med, at publikum sidder som saltstøtter og lytter andægtigt, men jeg er optaget af at komme folk i møde. Opera bliver jo ofte set som noget elitært, men det er det i virkeligheden ikke. Det handler jo om hele persongalleriet og de følelser, som vi alle sammen kender, og som vi alle sammen kan relatere til, siger Hetna Regitze Bruun.

Undervejs i koncerterne kommer der også kostumer i brug, og der er plads til en mere løssluppen stemning. Men det må ikke blive plat.

- Vi er lidt mere gakkede, men vi gør det hele med kærlighed for operaen. Det er smagfuldt, men sjovt, siger Hetna Regitze Bruun.

Selvom coronapandemien har udfordret mulighederne for at holde koncerter, arrangerer Home Opera alligevel en koncert på søndag den 16. august fra klokken 18 til 20 på Hetna Regitze Bruuns store høloft i Kollerød.

- Vi overholder selvfølgelig alle retningslinjer, og vi sikrer fire meters afstand, så folk kan være helt trygge. Der vil blive udleveret mundbind ved indgangen, sangerne står også med stor afstand, og der vil være mulighed for at spritte af, fortæller Hetna Regitze Bruun.

Den nøjagtige adresse holdes dog hemmelig indtil 24 timer før koncerten. Først her vil billetindehaverne få adressen oplyst.

- Det er noget, vi gør lidt som en gimmick, men det er også fordi, vi ofte er i private hjem. Så af respekt for privatlivets fred, har vi valgt at gøre det på denne måde, siger hun.

Ved koncerten medvirker Sibylle Glosted, sopran, Hetna Regitze Bruun, mezzo sopran, Jonathan Koppel, tenor, og Steen Bruun, bas og konferencier. Mette Juliane Christensen medvirker som pianist. Billetter kan købes på www.flexbillet.dk.