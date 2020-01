Turen begynder og slutter ved biblioteket på Skovensvej og bringer deltagerne igennem bymidten via M.D. Madsensvej og Øen (bill.). Foto: Allan Nørregaard

Hør om de nye planer: Bymidten rundt med byrådet

Allerød - 23. januar 2020 kl. 12:56 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mens en ny lokalplan for Allerød bymidte er i høring, har borgerne mulighed for at blive klogere på, hvad den kommer til at indeholde ved en byvandring.

Byvandringen finder sted lørdag den 1. februar fra 10 til 11, og borgmester Karsten Längerich glæder sig til den.

- Jeg glæder mig til at kunne drøfte de tanker, der ligger bag både helhedsplanen og lokalplanen for bymidten, mens vi går gennem byen og kan se og forklare det mere konkret, hvad ideerne betyder for kommunens bymidte. Jeg håber, at mange har lyst til at bruge en times tid lørdag formiddag på en frisk tur igennem byen og en god snak med byrådet, siger han.

Turen begynder foran bibliotekets hovedindgang på Skoven 4, og ruten går derefter langs M.D. Madsensvej, arealerne ved Allerød Station og Pallas- bygningen, langs den kommende grønne forbindelse, og forbi det kommende Kulturtorv.

På turen præsenteres planerne for de specifikke områder, og der er mulighed for at tale om højder, parkering, arkitektur og grønne områder.

- Det er en god mulighed for at få et indblik i planen og dens betydning for området. Én af grundtankerne bag lokalplanen er blandt andet, at den skal være med til at sikre, at vores fælles bymidte fortsat kan udvikle sig og fremstå attraktiv og levende, siger formand for Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget Miki Dam Larsen (S).