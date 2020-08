Hør nordiske toner i Blovstrød Kirke

- Midt i en coronatid, hvor det at forsamle sig og mødes pludselig kan udgøre et problem, er det med stor glæde, at Duo Schmidt & Raft gæster Blovstrød. Den musik, de to virtuoser skal fremføre for os, kan forbinde os på et dybere plan end det rent fysiske plan og dermed være med til at få os igennem den kollektive krise, som coronaen har været og er, siger han.