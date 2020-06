Ida Bjørg spiller i Stine Hulvejs have i morgen. Pressefoto

Hør Idas musik i Stines have

Efter en langvarig nedlukning på grund af corona bliver det nu igen muligt at afvikle de såkaldte Low-fi-koncerter, der er hjemmekoncerter, som har til formål at bringe musikelskere tættere på musikken og på hinanden.

Og den første Low-fi-koncert bliver holdt lørdag den 27. juni på det lille landsted Egernholt i Kirkelte, hvor Stine Hulvej bor. Udover at være vært er hun også en af initiativtagerne til musikfællesskabet Low-fi, og hun har tidligere holdt koncerter i stue i Kirkelte.

Men denne gang skal det på grund af coronarestriktionerne foregå udenfor, og derfor bliver koncerten holdt i Stines have, hvor der ikke må serveres noget. Så publikum opfordres til selv at medbringe en picnickurv eller anden form for forplejning.