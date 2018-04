Se billedserie Det er Jonas Bjørn Borrit og Jesper Hejselbæk, der har styr på bryggerier og øl hos Niras. Foto: Allan Nørregaard

Højt ølskum på kontoret

Allerød - 07. april 2018

Det er længe siden, at det på arbejdspladsen var et dagligdags syn med ølflasker på bordene. Men det gælder ikke hos Niras, der i forvejen har en ølklub - med aktiviteter udenfor arbejdstiden - og som nu med indlemmelsen Alectia i 2017 har fået »rigtige« ølfolk ind i staben.

Det vil sige specialister, der bygger bryggerier over hele verden, men også har til opgave at sørge for at smagen af det gærede produkt er, som den skal være.

Derfor står der øl af mange slags oppe på kontoret hos Jesper Kailow Hejselbæk, der er specialist i bryggeriprocesser og - teknologi. Det skriver Frederiksbog Amts Avis.

- Øl er noget, som de fleste kan forholde sig til, og mange viser sig at være rigtig interesseret, når jeg taler om mit daglige arbejde, siger Jesper Hejselbæk, der har smagt på alverdens øl, men ikke tør udnævne en favorit. Kun at det sværeste af alt i den her branche er at lave en den optimale pilsner.

Jesper Hejselbæk og de andre tidligere Alectia-medarbejdere - virksomheden hed tidligere Birch & Krogboe - er endnu placeret i Teknikerbyen i Virum, men forventes i 2019 at være på plads hos Niras i Blovstrød, der endnu ikke er flyttet fra Virum til Allerød.

Alectia har en lang historie bag sig indenfor det område, der hedder Food and Beverage, og som har gjort dem, nu med Niras-skiltet på sig, til den førende uafhængige bryggerirådgiver i verden. Niras står bag en række opførelser af bryggerier over hele verden, det gælder Angola, Mexico og mange andre lande. Rådgivningen begynder typisk med udfærdigelsen af en business case med input fra både økonomer og ingeniører og videre til design og opførelse.

Men Niras er også involveret mange steder i selve driftsdelen, for øl bliver ikke brygget på én dag. Smagen skal være helt perfekt, der skal løbende evalueres for effektivt drift, for at reducere spild og for at bevare kvaliteten. Og indimellem kommer auditører udefra forbi for at sætte et nyt stempel på det krævede ISO-certifikat.

Det er her, at Jesper Hejselbæk og hans brygmester-uddannelse - oveni at han er uddannet

kemi-ingeniør - kommer ind i billedet. Det er derfor, at der står ølflasker på kontoret, og det er derfor, at et lokale hos Niras i Virum er indrettet udelukkende til prøvesmagning.

- Øl handler om lugt og smag, og der findes mellem 60 og 70 dufte og smage. Det afgørende er, om man kan skelne smagene og duftene fra hinanden. Derfor har vi en ølsmager-uddannelse, der sætter én i stand til at genkende og vurdere de forskellige smage. Kan man ikke det, kan man ikke være med her. Af hensyn til kunden. Derfor skal vi løbende evaluere på det, og man skal jævnligt deltage i en prøvesmagning. Man må ikke være for længe væk fra det, fortæller Jesper Hejselbæk.

En prøvesmagning til en af kunderne varer ca. en halv time, og det foregår lige inden frokost.

- På det tidspunkt er smagsløgene på toppen. Efter frokost er det noget helt andet. Der er seks prøvesmagere i gang, og de smager på flere øl. Sammenlagt bliver det vel knap til én øl til hver på en enkelt prøvesmagning, så det er ikke noget, man bliver påvirket af, griner Jesper Hejselbæk.

Der er 10 brygmestre hos Niras, og der er altid én brygmester på hver smagning, som efterfølgende kan rådgive kunden om nødvendigt. I alt er der ca. 20 Niras-udannede prøvesmagere. Denne uddannelse varer et par måneder, så når Alectia-folkene rykker til Allerød bliver der rig mulighed for udveksling af erfaringer på ølbrygger-området og muligvis rekruttere nye smagere fra de i øvrigt garvede og prisvindende medlemmer af ølklubben i hovedkvarteret.

