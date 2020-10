Høgsbro og Nordal spiller

'Spil Dansk Ugen' er klar i 28 kommuner. Det er 20 gang ugen fejres og Allerød Kommune er med. Saxofonist Jakob Høgsbro og guitarist Jesper Nordal, vil fortolke nye og gamle danske sange - fra Ebbe Skammelsøn over Carl Nielsen til Medina, på Allerød Bibliotek torsdag 29. oktober kl. 19.30 til 21.00. De to har spillet sammen i over 20 år. Det lidt særlige ved deres musik er, at de begge to elsker legetøj, skriver Allerød Kommune i en pressemeddelelse. De er begge fascineret af, hvad elektronik kan gøre ved deres lyd. Billetter af 50 kr. kan købes på biblioteket eller på bibliotekets hjemmeside.