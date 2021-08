Se billedserie LIge der midt på fodboldtrøjen fik denne fodboldknægt en eftertragtet autograf. Foto: Kenn Thomsen.

Hjulmand: Det er vores allesammens landshold

Allerød - 22. august 2021 kl. 16:41 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

Kasper Hjulmand var travlt optaget af autogravskrivning, da en frisk knægt ikke kunne dy sig for at lave en tunnel på landstræneren. Han sendte bolden imellem benene på Kasper Hjulmand, som svarede igen med en elegant manøvre, hvor han førte bolden bagud med indersiden og skubbede den til siden. Der kom et lille hvin af fryd fra knægten og hans kammerater.

Arrangementet søndag eftermiddag på et solbeskinnet Allerød Idrætspark handlede om glæde, gode værdier og så naturligvis om at se giraffen. I dette tilfælde Allerød-borgeren Kasper Hjulmand, der denne sommer førte det danske landshold gennem traumatiske oplevelser og tunge nederlag til store triumfer med sprudlende fodboldspil, indtil den kollektive danske fodboldeufori sluttede med det bitre nederlag på Wembley i EM-semifinalen.

Umiddelbart efter EM-slutrunden sendte de tre fodboldklubber, Allerød FK, Blovstrød IF og Lynge-Uggeløse IF et brev til landstræneren, hvor de inviterede ham forbi til en hyldest. Kasper Hjulmand takkede ja, også for at lykønske alle de begejstrede fodboldspillere og deres forældre.

- Tillykke til jer med EM. Det er vores allesammens landshold. Alle spillerne kommer fra steder som Allerød, fx. kommer Andreas Christensen fra Blovstrød. Alle landsholdsspillerne har haft frivillige trænere, som har ofret utroligt mange timer, lød det fra Kasper Hjulmand.

I flere omgange skrev han autografer til lange køer af unge fodboldspillere, men der var også til fællesbillede med de tre fodboldhold, som havde underholdt med en miniturnering, hvilket gav anerkendende ord med på vejen fra landstræneren.

- Der bliver vist en del fodboldtræjer i Allerød, der ikke skal vaskes de næste par uger, sagde borgmester Jørgen Johansen (K) med en tilfreds mine, mens Kasper Hjulmand skrev autografer. Borgmesteren var naturligvis også klar med en tale.

- Fodbold kan samle en hele verden. Det vidste du og landsholdet under EM-slutrunden. Du ved, at fodbold er et af de største fællesskaber i verden og derfor kan rykke grænser. EM-2020 kom på et tidspunkt, hvor vi allesammen havde brug for noget at samles om. Vi fik en folkefest. Tak for det, lød det blandt andet fra Jørgen Johansen.