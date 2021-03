John Normann Hansen er stort set blind og sidder det meste af dagen ved sit skrivebord og lytter til lydbøger. Han er ked af, at han ikke kan stole på, om Hjemmeplejens ansatte har værnemidler på, når de kommer for at hjælpe ham.

Hjemmepleje sløser med værnemidler hos blind borger

I et rækkehus i Lynge bor John Normann Hansen. Han er tæt på helt blind og har dagligt brug for hjælp fra hjemmeplejen. Blandt andet til at få støttestrømper af og på og til rengøring i hjemmet. En gang om ugen får han også hjælp til at hæve penge og købe ind.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her