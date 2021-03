Skovvang Demensplejecenter, der blev taget i brug i sommer, er endnu ikke blevet officielt indviet på grund af corona. Men nu er byggeriet nomineret i kåringen af årets sundhedsbyggeri. Foto: Karlsson Arkitekter

Hjem uden døre kan blive årets sundhedsbyggeri

Skovvang Demensplejecenter i Allerød er med i opløbet om at blive årets sundhedsbyggeri, der kåres for fjerde gang.

Allerød - 05. marts 2021

Skal Skovvang Demensplejecenter være årets sundhedsbyggeri? Muligheden foreligger, for Allerøs nye plejecenter er et af de fire byggerier, der er med i opløbet om at blive kåret som årets mest prisværdige byggeprojekt.

Udover demensplejecenteret i Allerød er Fællesskabets Hus i Ry, Skovvang DemensCentrum i Aarhus samt Strandbakkehuset, Børne- og Ungehospice i Rønde nomineret. Tre af de fire nominerede er demensplejecentre. Og i Allerød er man glad for at være en del af det gode selskab.

- Vi ser det da som et skulderklap, at vi er blevet nomineret, siger formand for Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget Jesper Holdflod Pallesen (S), der understreger, at plejecenteret først og fremmest er resultatet af det forrige byråds og fagudvalgs gode arbejde.

- Der blev dengang lagt meget vægt på, at byggeriet helt fra projektets begyndelse blev lavet ved hjælp af en meget bred inddragelse af borgere, pårørende, personale og eksperter. Samt ikke mindst Seniorrådet, der har bidraget med et stort arbejde. Den inddragelse har været rigtig vigtig, og den har krydret med en stærk ekspertviden om, hvordan man bedst indretter boliger, så demente trives, betydet, at vi har kunnet designe centeret, så det blev optimalt indrettet fra starten, siger han.

Hjemmet uden døre Demensplejecenteret på Poppelvænget i Lillerød lige ved siden af Skovvang Plejecenter. Det stod færdigt sidste sommer, hvor 40 beboere kunne flytte ind i en bolig med privat terrasse samt fælles gårdhaver. Boligerne er delt ind i fire mindre enheder, som er konstrueret på en særlig måde.

- Det er for eksempel sådan noget med at undgå døre, så man kan gå rundt i kendte områder uden at møde en dør. Og så er der tænkt i farvevalget med farver, som har en positiv effekt på dementes trivsel. Det er også tanken bag de udendørs sanseoplevelser. Måden man agerer, når man lider af demens, er i det hele taget tænkt ind i byggeriet, siger Jesper Holdflod Pallesen og tilføjer:

- Det hører også med til billedet, at demenscenteret falder rigtig godt ind i omgivelserne med det andet plejecenter. På den måde er både det indvendige og det udvendige lykkedes.

Det er da også nogle af de ting, som juryen er faldet for ved byggeriet. Om nomineringen skriver den blandt andet:

»Overskuelige områder og gennemført farvestrategi giver gode og trygge rammer for demente« og »Det er et godt eksempel på, hvordan et meget stort plejehjem med 125 boliger kan brydes ned i mindre, mere genkendelige bygningskroppe omkring et fælles spændende indre gårdrum med mange oplevelser«.

Stem på favoritten »Prisen uddeles til dét nye byggeprojekt, der vinder både fagjuryens og folkets hjerter med fantastiske faciliteter, der fjerner fokus fra mørket i selv de sværeste stunder. På hver deres måde får de fire projekter lys, liv og lindring til at gå op i en højere enhed på fornem vis med sansestimuli og naturens livsforstærkende kraft i centrum«, skriver virksomheden Nohrcon, der står bag kåringen, som finder sted for fjerde gang. Sidste gang gik prisen til Sønderjyllands nye akutsygehus i Aabenraa.

Man kan stemme på de fire kandidater via linket her: https://da.surveymonkey.com/r/aarets-sundhedsbyggeri-2021

Afstemningen kører indtil den 16. marts, og prisen uddeles på baggrund af både en fagjurys vurderinger og afstemningsresultatet.