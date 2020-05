Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Hjælp til foreningerne og idrætten Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hjælp til foreningerne og idrætten

Allerød - 09. maj 2020 kl. 05:57 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat

Allerød: I denne corona-tid har der fra starten været meget fokus på erhvervsliv, restauranter, skoler og børnepasning. Dette er også meget vigtige områder. Ikke mindst er erhvervslivet og dettes indtjening grundlag for finansiering af den velfærd, som vi ønsker.

Der har imidlertid været begrænset fokus på kultur-, fritids-, og idrætsområdet.

Derfor er jeg glad for, at vi i Kultur- og Idrætsudvalget i Allerød Kommune torsdag har besluttet, at der ikke reduceres i tilskud til aftenskoler og foreninger, selvom aktiviteter har måttet indskrænkes eller aflyses.

Mange forældre og medlemmer af vores foreninger giver udtryk for, at de gerne betaler deres kontingent, selvom aktiviteterne er aflyst. De vil gerne hjælpe deres foreninger og sikre, at der også er et tilbud efter krisen.

Mange foreninger oplever desværre alligevel et frafald af medlemmer, og i Venstre frygter vi, at nogle af dem tilslutter sig grupperinger, som på længere sigt kan have uheldige følger og også blive dyrt for kommunen.

Derfor er det selvfølgelig også naturligt, at Venstre og Allerød Kommune støtter op, når der i lovgivningen gives mulighed for dette. I dette tilfælde økonomisk, men naturligvis også med praktisk hjælp i et samarbejde mellem skoler, ungdomsskole og fritidstilbud.

På denne måde vil blandt andet aftenskoler og idrætsforeninger kunne sikre os attraktive tilbud, når denne krise løsner sit greb om landet.

Tak for det. Esben Buchwald

Byrådsmedlem for Venstre

Medlem af Kultur- og Idrætsudvalget.