Kommunen hjælper de erhvervsdrivende i Allerød, ligesom borgerne er gode til at støtte om det lokale handelsliv. Foto: Allan Nørregaard

Hjælp til det lokale erhvervsliv

Allerød - 03. april 2020 kl. 22:36 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Allerød Kommune har i hele nedlukningsperioden været i dialog med både virksomheder, leverandører og kommunens erhvervspartnerskaber. Fokus har hele tiden været at guide, informere og hjælpe det lokale erhvervsliv i den krise, som coronavirussen har medført. Det betyder blandt andet at partnerskaber som Virksomhedsguiden.dk og Erhvervshusene er bragt hurtigt i spil, skriver Allerød Kommune i en pressemeddelelse.

- Vores strategi har hele været at have en tæt kontakt med Erhvervshuset for at kunne fortælle om virksomhedernes behov og samtidig have fingeren på pulsen i samarbejdet mellem Erhvervsstyrelsen og Erhvervshuset om hjælpepakkerne, udtaler borgmester Karsten Längerich i den forbindelse.

- Det er helt essentielt i en krisesituation, som den, store dele af erhvervslivet oplever lige nu, at vi som kommune gør, hvad vi kan for at skabe klarhed og overblik over den hjælp, som er iværksat på grund af coronaepidemien.

Allerød Kommune kunne allerede i begyndelsen af nedlukningen sende det første brev via e-boks til virksomheder i kommunen. Det var blandt andet med til, at virksomhederne hurtigt og effektivt vidste, hvor de skulle orientere sig, og hvilken hjælp der var at hente, allerede inden hjælpepakkerne blev åbnet for ansøgning.

Allerede i den første uge af krisen var byrådet ude med de første håndsrækninger til erhvervslivet, siger Miki Dam Larsen, der er formand for Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget.

- Leverandører og andre virksomheder, der leverer ydelser til kommunen, fik mulighed for selv at sætte en ønsket betalingsfrist. Allerød Kommune gav dispensation til lettere distribution af varer og leverancer til butikker, og vi fik i samarbejde med Norfors sikret, at kommunens genbrugspladser blev genåbnet for virksomheder.

Han glæder sig også over at se, hvordan lokale handelsdrivende og de handlende er kreative, blandt andet på de sociale medier.

- Der er mange initiativer i gang for at holde liv i vores lokale handel. Der har været flere opslag på de sociale medier med hjemmelevering og andre nye måder at handle på. Jeg oplever, at borgerne i Allerød er gode til at handle lokalt og dermed støtte op om handelslivet, siger Miki Dam Larsen.

Kort tid efter statsministerens udmelding, kontaktede et samlet byråd finansminister Nicolaj Wammen, Folketingets partier og Kommunernes Landsforening med en klar opfordring til at dispensere på anlægsrammen, så kommunerne kan fremrykke anlægs- og vedligeholdelsesaktiviteter, samt have mulighed for at låne til det.

Byrådet opfordrede også ministeren til at yde tilskud til kommunerne, så de kan igangsætte udvalgte service- og anlægsopgaver, så erhvervslivet kan få opgaver i en tid, hvor meget er gået i stå.

-Jeg er glad for, at ministeren og Folketinget har lyttet til Allerød Byråd og nu har vedtaget vores forslag til at hjælpe virksomhederne med flere anlægsopgaver ude i kommunerne. Hvilke konkrete opgaver vi vil fremrykke, og i hvilket omfang vi vil låne til dett, skal vi nu drøfte politisk og efterfølgende melde ud til erhvervslivet, siger Karsten Längerich og tilføjer, at der samtidig ligger en politisk drøftelse af muligheden for at give henstand på dækningsbidrag til virksomhederne.

Allerød Kommune har oprettet en nyhedssektion på alleroed.dk med information til virksomheder. Denne opdateres dagligt i denne tid, når der kommer nyheder fra kommunen eller styrelserne om for eksempel hjælpepakkerne.