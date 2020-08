Herlig skolestart for de yngste

Thomas Kirkegaard var glad for at se så mange nye 0. klasseelever på Lynge Skole. Der var nemlig flere, end der plejer at være. I løbet af foråret og sommeren har Lynge Skole haft ekstra tilgang af nye elever, og derfor er der oprettet hele tre nye 0. klasser i modsætning til de sædvanlige to.