Her vil S have bofællesskab

S vil have set nærmere på om et stykke mark kan lave til byzone øremærket bofællesskaber.

Allerød - 01. marts 2021 kl. 06:36 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen

I dag er det en mark, der forpagtes ud og dyrkes. I fremtiden skal det være vild natur med høslet - og et nyt hjem fra nogen af dem, der drømmer om at bo i bofællesskab.

Jesper Holdflod Pallesen (S) og Miki Dam Larsen (S), foreslår, at området nord for XL-BYG på Sortemosevej udpeges til kommunens første bofællesskaber.

- Vi håber, der kan blive plads til to bofællesskaber, et til blandede aldersgrupper og et til seniorer, siger Jesper Holdflod Pallesen.

Marken, som er delvist ejet af Allerød Kommune, der forpagter den ud, ligger i dag i landzone, og skal der bygges, venter en planproces, hvor området laves om til byzone. Tilbage i 2013 blev det foreslået at lave området til erhvervsområde og tillade kontorbyggeri. Daværende borgmester Erik Lund (K) sagde dengang, at det var en af de sidste muligheder for at gøre plads til nyt, stort erhvervsbyggeri i Allerød. Men forslaget endte alligevel med at blive trukket, blandt andet fra kritik fra Danmarks Naturfredningsforening, som ønskede at bevare udsigten til skovbrynet.

Jesper Holdflod Pallesen mener ikke, at et nyt byggeri vil ødelægge naturen.

- Vi ved, der er mange borgere, der er bekymrede for, at vores grønne områder forsvinder. Men vi ser ikke den store naturmæssige værdi af en almindelig mark, som bliver dyrket, siger han og fortsætter:

- Dengang var der tale om et stort erhvervsbyggeri. Det her er langt mindre indgribende. Man vil stadig have det åbne indblik ind til skoven, siger han.

Danmarks Naturfredningsforening har foreslået, at området udlægges til vild natur, som høslet. Og der er plads til både vild natur og bofællesskaber, mener Jesper Holdflod Pallesen.

- Vi synes, at en lille del af området kan bruges til at lave det bofællesskab, og resten af området kunne bruges til vild natur, siger han.

Indtægterne fra jordsalget foreslår socialdemokraterne, at kommunen bruger på at lave sikker skolevej ved Kongevejen i Blovstrød.

Savner handling Der er ifølge Jesper Holdflod Pallesen ikke nogen konkrete henvendelser om at bygge på marken ved Sortemosevej.

Heller ikke fra den gruppe i Allerød, der nu i fire år har arbejdet på at stable et bofællesskab på benene, efter det blev skrevet ind i kommunens planstrategi, at man ønsker bofællesskaber i Allerød.

Men det er ikke så nemt, fortæller Mette Høgsbro, som er en af dem, der sammen med fem andre familier drømmer om at flytte ind i et bofællesskab i Allerød.

- Problematikken ved at oprette bofællesskaber bider lidt sig selv i halen. Hvis man ikke har en grund, er det svært at samle en stor gruppe, og har man ikke en stor gruppe, er det svært at finansiere et køb. Så vi har brug for kommunens hjælp, til at lave en lokalplan, der siger, at her skal der være et bofællesskab, og måske til at stille garanti. Det er næsten umuligt at konkurrere på samme vilkår som en privat investor eller developer, de kan jo rykke meget hurtigere end os, siger hun og fortsætter:

- Vi er lidt uforståede over for, hvorfor kommunen ikke rykker på det. Nu er det fire år siden, det blev skrevet ind i planstrategien, der er bare ikke noget handling. Hvis Allerød Kommune virkelig ønsker bofællesskaber, må man arbejde for at finde ud af, hvordan det kan lade sig gøre.

De seks familier i projektet er alle i 50'erne, en enkelt 75 år.

- Vores plan er at tiltrække nogle yngre, når vi har noget mere konkret. Der er jo meget interesse for det - de skyder op alle steder, bare ikke lige i Allerød, siger hun, som håber på en afklaring inden for få år.

- Det er virkelig frustrerende, at det er så svært at finde et svar på, om det kan lade sig gøre, siger Mette Høgsbro.