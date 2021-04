Her vil Matas placere nyt stort centrallager

Matas der har sit hovedkvarter og nuværende centrallager i Allerød, vil også placere sit nye centrallager i kommunen. Arkivfoto: Allan Nørregaard Foto: Allan N

Efter en kraftigt vækst har Matas, der har hovedsæde i Lillerød, brug for et nyt centrallager. Valget er faldet på Vassingerød, men det kræver en ny lokalplan

Matas er vokset ud af sit nuværende centrallager, der ligger på adressen for virksomhedens hovedkontor på Rørmosevej 1 i Lillerød. Derfor har man anmodet Allerød Kommune om at udarbejde en ny lokalplan for et område på Tofteengen 6 i Vassingerød, hvor man vi placere et helt nyt centrallager.

"Matas er vokset gevaldigt de seneste to-tre år. Især webhandlen buldrer derudaf og er cirka tidoblet over de sidste tre år, og den udvikling har corona kun bidraget til. Derfor er vi på udkig efter et nyt lager, og vi vil rigtig gerne blive i området, så vi kan fastholde vores lagermedarbejdere," siger Brian Gøbel Poulsen, der er logistik direktør i Matas A/S.

Den nuværende lokalplan for området tillader kun, at der bygges i ti meter, lige som at den begrænser en kommende bygnings rumfang. Disse forhold ønsker Matas ændret, så en kommende lagerbygning kan bygges i 15 meter højde.

"Det handler ikke om, at det skal være 15 meter, men om at der er noget moderne lagerteknologi, som vi gør brug af, som har brug for mere end ti meter," siger Brian Gøbel Poulsen.

Lagerteknologien handler blandt andet om at udnytte højden, så man eksempelvis skal bevæge sig mindre rundt på lageret.

Vil samle funktioner i Vassingerød Grundet pladsmangel har Matas i dag allerede flyttet sin webshop til Humlebæk, lige som at man har et mindre lager i Brøndby. På sigt er det målet at samle disse funktioner i centrallageret i Vassingerød, hvis man får tilladelsen til at bygge det. Den nuværende trafikmæssige belastning på de funktioner, der skal flyttes til Vassingerød er 30-50 lastbiler om dagen, men Matas er ifølge Brian Gøbel Poulsen i gang med beregninger af deres fremtidsforventninger på trafikken. Derfor har virksomheden også tilkendegivet, at man ser positivt på at afholde udgifter til en udbygning af infrastrukturen i tilknytning til lokalplanprojektet.

"Det sidste handler om at skabe sikre trafikale forhold. Hvad angår beliggenheden, skal man huske, at området er udlagt til svær industri, så alternativet til os kunne være værre. Vi har ambitioner om et bæredygtigt byggeri og en bæredygtig bygning. Derudover er vi jo ikke et distributionsselskab med flere hundrede biler, og jeg er ret tryg ved, at vi kan komme til at ligge der uden at være til gene. Jeg synes, vi har et godt naboskab på Rørmosevej, og det har vi også tænkt os at have i Lynge (Vassingerød er postnummer Lynge, red.)," siger Brian Gøbel Poulsen.

Han oplyser desuden, at Matas har købt grunden på Tofteengen 6.

Håber på byggestart til vinter Ifølge logistikdirektøren er det endnu for tidligt at sige noget om lagerets udformning mere konkret. Spørgsmålet om lokalplanen behandles af medlemmerne i økonomiudvalget i Allerød Kommune tirsdag den 20. april. Går det igennem der, er drømmescenariet at få lokalplanen godkendt i oktober (der skal bl.a. afholdes høringsperiode).

"Jeg drømmer om, at vi kan tage det første spadestik i løbet af vinteren, men så skal alt gå godt," siger Brian Gøbel Poulsen.