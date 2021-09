Se billedserie Fra fed fisk til sildedeller. Silden var omdrejningspunktet, da Kost og Ernæringsforbundet i denne uge satte fokus på madordninger i daginstitutioner og blandt andet besøgte Lars Thomsen, der er ansvarlig for maden i Kirsebærgården. Foto: Allan Nørregaard Foto: ALLAN NORREGAARD

Send til din ven. X Artiklen: Her må man godt lege med maden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Her må man godt lege med maden

Der er mange fordele ved at have madordning i børnehaven, og i Allerød er de fleste kommet med på (mad)vognen.

Allerød - 18. september 2021 kl. 07:22 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen

Der er helt stille på legepladsen i daginstitutionen Kirsebærgården. Der er ingen legende børn at se og ingen at høre.

Men lyden af glade børnestemmer dukker op, når man åbner døren ind til Kirsebærgården. For det er ved at være tid til frokost, og børnene sidder omkring bordene i små grupper og venter på maden. I dag skal de have sildefiskefrikadeller med ris, paprikasovs og grøntsager i stænger. Sildene har børnene selv været med til at partere.

Silden er ellers ikke en hyppig gæst på institutionens menu, men den er sund og helt i tråd med de nye kostråd om at spise mindre kød og mere bælgfrugt og fisk. Og derfor er den på tallerkenerne i anledning af, at Kost og Ernæringsforbundet og FOA afvikler Maddag på daginstitutioner rundt omkring i hele landet.

Budskabet er, at madordninger i de offentlige daginstitutioner er gode for både børns sundhed og for deres sociale læring.

- Madordninger sikrer ikke alene, at alle børn uanset baggrund får den samme næring dagen igennem. Der er også meget pædagogisk læring i at deltage i et fællesmåltid og ved at være med til at tilberede det, siger Marianne Vilsbøll der er regionsformand i Kost og Ernæringsforbundet.

Hvad er der i gryden? Det er Lars Thomsen, som sørger for at børnene i Kirsebærgården får mad til formiddag, frokost og eftermiddag, helt enig i.

- At have en madordning giver en enormt stor værdi. Dels er der en masse ernæring i det, fordi man sikrer, at den mad, børnene får, er i tråd med de officielle kostråd. Men det giver dem også en maddannelse, fordi man udfordrer deres smagsløg. Man udnytter, at de spiser det samme mad, for hvis deres venner tør smage på maden, så tør de også godt selv, siger han.

I Kirsebærgården er børnene tit med til at forberede maden, og det er der også en stor fordel i.

- De mærker og føler tingene på egen krop, og de ser ingredienserne, som kommer ned i maden. Hvis man ved, hvad der er nede i gryderetten, og man oven i købet selv har været med til at skære det ud og blande det sammen, så er det ikke så farligt, siger Lars Thomsen.

Må godt lege med maden Man kan også arbejde med det, man kalder madmod, på andre måder. For eksempel ved at lege med maden.

- Der er forskellige kneb, man kan bruge for at få børnene til at smage på maden. Man kan bygge en verden med det man spiser. For eksempel at grøden er en vulkan, og toppingen er lava. Eller den klassiske med at lave et ansigt af for eksempel spejlæg, bacon og grøntsager. Børn elsker at lege, og på den måde bliver maden mindre farligt at spise, siger Lars Thomsen.

- Der er mange dogmer omkring mad, der bør dø, indskyder Niklaj Bührmann, som er formand for Børne- og Skoleudvalget og er blevet inviteret med til Kirsebærgårdens frokost.

- For eksempel at man ikke må lege med maden. Og at man skal spise op.

I Kirsebærgården er der en regel om, at man skal smage på maden.

- Men man må gerne spytte den ud igen, hvis man ikke kan lide den, siger Lars Thomsen og gentager, at det er virkelig værdifuldt at have en madordning i daginstitutionen.

- Det kan bare noget andet, end det vi kan derhjemme, siger han og nævner, som eksempel, hvad de fleste forældre med små børn nok har opdaget. Nemlig at de med glæde spiser masser af ting i vuggestuen og børnehaven, som de ikke vil røre derhjemme.

Forældre bestemmer Det er forældrene i den enkelte institution, der stemmer om madordningen, som er 100 procent forældrefinansieret. Og der er stor forskel på, hvor udbredt madordningerne rundt om i landet. På landsplan har 47 procent af alle børnehaver en madordning, mens tallet for Region Sjælland er 69 procent og i Region Sjælland kun 31.

Allerød Kommune er blevet lidt af en duks, når det kommer til madordninger. Udover alle skovgrupperne og børnehavebørnene i Lynge, er der kun en enkelt børnehave, hvor børnene selv skal have maden med hjemmefra.

- Før denne byrådsperiode var der en cirka fifty-fifty fordeling imellem daginstitutioner med og uden madordninger i kommunen. Nu ser det helt anderledes ud, for fra politisk hold har vi ønsket at få flere med på madordningen. Derfor har der også i budgettet været afsat en del midler til det, så man har kunnet opgradere køkkener og ansatte til at arbejde med det, siger Nikolaj Bührmann.

Det dufter dejligt! Der dufter dejligt af sildefiskefrikkadeller i hele institutionen, hvor madroen nu har sænket sig over stuerne. Og duften spiller også en rolle for lysten og modet til at smage på maden.

Det beskriver Lars Thomsen med en lille anekdote fra en dag, hvor han lavede noget mad, han ikke havde prøvet at lave før i børnehaven. En dreng spurgte, hvad det var, og da Lars Thomsen svarede ham, sagde drengen:

- Jeg ved ikke, hvad det er. Men det dufter dejligt!