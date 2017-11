Her er Allerøds nye ældreråd

Samme dag, som borgerne gik til stemmeurnerne ved kommunalvalget, havde alle kommunens borgere over 60 år også mulighed for at stemme ved Ældrerådsvalget. Det valgte 69 procent af den borgergruppe at gøre, og det er en høj valgdeltagelse, selvom den ikke er helt så høj som i 2013, der var et rekordår.