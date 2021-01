Zombiecikaden er blevet fundet i Ravnsholt Skov tæt ved Vestre Hus Børnenaturcenter. Cikaden måler kun seks millimeter. Her ses den død med svampen Podonectrioides vestrehusii voksende ud af sig. Privatfoto

Helt ny art: Zombiecikade opdaget i nordsjællandsk skov

Forestil dig at blive inficeret af en svamp, der langsomt, som den vokser inden i dig, overtager kontrollen med dig og manipulerer dig efter sin vilje.

Det er virkeligheden for den grønne sumpcikade, der er en almindelig art herhjemme, når den angribes af svampen Podonectrioides vestrehusii.

Navnet er endnu ikke helt officielt, da der først skal findes modne sporer i eksemplarer af svampen, før at den kan blive endeligt navngivet. Det er endnu ikke sket, men Bjørli Lehmann er ikke i tvivl om, at det nok skal lykkes.

Hun fandt svampen i Ravnsholt Skov ved et lille vandhul lige ved Vestre Hus, hvor den døde, kun seks millimeter lange zombiecikade sad på et lysesiv i vandkanten med Podonectrioides vestrehusii voksende ud af sig.

Bjørli Lehmann er biolog og naturvejleder på Vestre Hus Børnenaturcenter og blandt andet også kendt for sin medvirken i programserien 1 døgn, 2 hold, 3 dyr på TV2. Foto: Allan Nørregaard

"Man kalder dem zombiesvampe, når de inficerer dyr og påvirker deres adfærd. I tilfældet med den grønne sumpcikade er den, fra den inficeres af svampen, et dødsdømt dyr, der manipuleres efter svampens vilje," forklarer Bjørli Lehmann.

En anden bemærkelsesværdig ting ved Podonectrioides vestrehusii er, at den er af en svampeslægt, der kommer fra Japan. Men lige netop denne art lever altså på vores breddegrader. Ifølge Bjørli Lehmann har hun fundet den samme sted i Ravnsholt Skov de sidste 11 år i træk. Derudover er den, efter at hun har skabt opmærksomhed omkring den, også blevet fundet andre steder på Sjælland samt i Sverige.

"Grunden til, at den var så svær at bestemme, og ingen kunne finde ud af, hvor den hørte til, var netop, at den slægt kun findes i Japan," siger Bjørli Lehmann.