Send til din ven. X Artiklen: Helhedsplan for bymidten enstemmigt vedtaget af byrådet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Helhedsplan for bymidten enstemmigt vedtaget af byrådet

Allerød - 28. juni 2019 kl. 15:57 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den plan, der beskriver principperne for Allerød bymidtes udvikling, er vedtaget af byrådet. Nu begynder processen med at få udarbejdet en lokalplan, der tager højde for de fem principper, som sikrer, at bymidten fremadrettet kan tilbyde både rekreative, opholdsmæssige og handelsmæssige oplevelser.

De fem principper er: Det grønne bånd, Synlig vandhåndtering, Fortætning, Parkering og Kulturtorvet.

Det skriver Allerød Kommune i en pressemeddelelse.

Bymidten er placeret mellem to store skove, og helhedsplanen introducerer en løsning, hvor skovene inviteres ind i bymidten, og giver byen en stærkere grøn fortælling, der i højere grad understøtter kommunens identitet og nye vision.

- Med helhedsplanen ønsker byrådet at give byrummet mere variation med grønne elementer, en aktiv klimahåndtering af regnvandet og skabe nye opholdszoner med bænke og plads til fællesskab. Vi vil gerne arbejde for en handelsgade med en klar identitet, som understøtter et spændende byliv, udtaler formand for Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget Miki Dam Larsen (S).

For at sikre en mere levende bymidte med et aktivt by- og handelsliv, åbner helhedsplanen op for, at der kan ske en fortætning. Det betyder, at der kan placeres flere boliger og nye typer af fællesskaber - i tråd med byrådets ønske om en fortsat boligudbygning.

- Flere har gennem tiden udtrykt ønske om, at bymidten både skal kunne rumme flere borgere end i dag, men også tilbyde et bredere udbud af boligtyper og boformer. Samtidig vil byrådet gerne have fokus på at skabe flere senior- og ældreboliger, så vi kan tilbyde et alternativt botilbud til de borgere, for hvem det måske ikke længere er så attraktivt at bo i villa, siger Miki Dam Larsen.

Der har forud for, og sideløbende med helhedsplanen, været flere borgerinput, som er medtaget i arbejdet med helhedsplanen, blandt andet Vision2031, Ungedialog i Allerød samt tidligere afholdte arrangementer og spørgerunder i bymidten.

Nu er processen så langt, at et forslag til lokalplan for bymidten forventes at blive fremlagt til politisk behandling ved årsskiftet med en efterfølgende høringsperiode på otte uger. Der vil i forbindelse med høringsperioden blive holdt borgermøde.

Lokalplanen forventes endelig vedtaget i foråret 2020.

Hele helhedsplanen kan læses i referatet fra byrådets seneste møde på alleroed.dk