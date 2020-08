Harmonikasammenstød lukkede motorvejen

Onsdag midt i eftermiddagsmyldretiden var fire bilister involveret i et harmonikasammenstød på Hillerødmotorvejen ved Allerød. Sammenstødet betød, at motorvejen midlertidigt blev spærret, så redningspersonalet kunne komme til at rydde op. Det oplyser Nordsjællands Politi.