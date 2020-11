Handelsbank er blevet pakkepost

Det kombineret med, at julen står for døren, har fået uddeler Jens-Erik Klose til at leje de nu tidligere Handelsbanken-lokaler på Hillerødvej 34, ligeledes ved Lynge Bytorv.

"Vi er nået et maksimum i forhold til, hvad vi kan håndtere under betryggende former for både kunder og personale. Som følge af den forventede stigning i antal pakker vil vi tilbyde alle kunder en mere sikker og serviceminded håndtering af pakkeudleveringen. Endvidere vil vores kø til kiosken, hvor det nuværende udleveringssted er placeret, blive reduceret, så vi kan yde en bedre service i forhold til øvrige aktiviteter i butikken.