Halveret kulturuge melder sig klar

- Det er på trods af omstændighederne et rigtig flot program, og super godt at vi i disse vanskelige tider kan få så meget op og stå i kultur- og festugen. Det er fantastisk og godt at nogen har villet og kunnet gøre noget. Det vidner om et dejlige engagement, og det er jeg meget glad for, siger Jørn Winther Jepsen, der sidder i styregruppen.

- Flere har meldt fra på grund af corona, nogle har ikke turdet binde an med det, og det kan jeg sagtens forstå. Og jeg er absolut glad for, at det alligevel er muligt for os at gennemføre, selvom det bliver i denne formindskede udgave. Vi håber, at alle får en festlig uge trods alle forhindringer, og at alle passer rigtig godt på hinanden, siger Jørn Winther Jepsen.