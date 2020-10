Halloween på Lynge Bibliotek aflyses

"Sundhedsstyrelsen anbefaler op til skolernes efterårsferie, at vi alle har fokus på smitteforebyggelsen og forsøger at begrænse vores sociale omgang med andre. Det gælder både i forhold til, hvor mange vi samles, hvor længe vi er sammen, og hvor mange forskellige personer vi mødes med (kilde: Sundhedsstyrelsen). I lyset af de nye anbefalinger ser biblioteket og erhvervsforeningen det som nødvendigt at aflyse arrangementet, der tidligere år har samlet et stort antal børn og voksne på Lynge Bibliotek. Arrangementet forventes at vende tilbage i 2021."