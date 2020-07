Man skal huske at beskære hække, buske og træer, så der kan blive tømt skrald, lyder opfordringen fra Allerød Kommune. Foto: Allan Nørregaard

Hækken kan være i vejen for skraldebilerne

Allerød - 30. juli 2020 kl. 12:03 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Man skal huske at beskære træer, hække og buske på sin ejendom, lyder opfordringen fra Allerød Kommune, som på sin hjemmeside skriver, at kommunens skraldebiler sommetider kan have svært ved at komme til.

- Grundejere har pligt til at sørge for, at træer, hække og buske på din ejendom ikke vokser ud over skel. Det gælder både langs offentlige og private veje og stier. Fortove og stier skal uden gene også kunne benyttes af ældre og handicappede. Ligesom de skal kunne benyttes af skraldemændene, skriver kommunen.

Trækroner må gerne brede sig ud over vejarealet, men der skal være minimum 4,2 meters fri højde over vejarealet og minimum 2,75 meter over fortov og rabatter, så trafikanter og de høje skraldebiler kan komme uhindret forbi.

- Manglende beskæring kan være årsag til, at du selv eller øvrige ejendomme på vejen ikke får hentet affald. Kommunen kan med hjemmel i vejloven foretage beskæring på grundejerens regning, lyder advarslen på kommunens hjemmeside.

Som grundejer har man desuden pligt til at sørge for, at træer, hække og buske ikke vokser ud over affaldsstativet eller affaldsbeholderen, og både ved pladsen, hvor affaldet står, og ved adgangsvejen til affaldet skal der være minimum to meters højde og en meter i bredden.

Har man spørgsmål til beskæring, kan man læse mere på kommunens hjemmeside eller sende en mail til park-vej@alleroed.dk.