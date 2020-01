Muligheden for at stille borgerforslag blev indført for halvandet år siden. Nu skal forslagene debatteres i byrådet. Foto: Allan Nørregaard

Håber på mere engagement: Borgerforslag skal give debat

Allerød - 23. januar 2020 kl. 22:09 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Anne-Mette Rasmussen

Siden sommeren 2018 har man som borger i Allerød kunnet bede byrådet om at drøfte et forslag, hvis man har opbakning fra 39 andre borgere i kommunen. Borgerforslag hedder ordningen, som indtil videre har været taget i brug tre gange.

Men nu bliver proceduren omkring borgerforslag ændret. Det sker efter forslag fra borgmester Karsten Längerich (V), der gerne vil gøre proceduren i forbindelse med borgerforslagene lidt mere smidig.

- Flere borgere har nævnt, at de synes, det er underligt, forslaget ikke debatteres på det byrådsmøde, hvor det stilles, men sendes direkte i det relevante fagudvalg til behandling. Det kan jeg godt forstå, de synes, og derfor foreslår jeg, at vi fremover tager en debat om borgerforslagene i byrådet, inden de sendes videre til udvalget. Velvidende at forslaget endnu ikke er fagligt belyst, sagde han på torsdagens byrådsmøde, hvor der var opbakning til hans forslag.

- Jeg synes, det er vigtigt, vi tydeligt viser, at vi gerne vil have borgernes engagement. Det er trist, at vi tit ikke har en åben og fri debat i byrådet, for så kommer der ikke rigtig nogen dynamik i møderne. Det håber jeg, at vi kan få med den her ændring, sagde Viggo Janum fra Vores Allerød.

Trods sin opbakning til forslaget luftede Merete Them Kjølholm en bekymring på byrådsmødet.

- Jeg kan godt være bekymret for, at vi kommer til at udtale os på et for løst grundlag. Det er jo alvor, når vi er her i byrådssalen. Det er her, vi siger ja eller nej, sagde hun.

Den bekymring delte Konservatives gruppeformand Jørgen Johansen ikke.

- Vi træffer jo ikke en beslutning ved første-behandlingen, men siger hvad vi umiddelbart tænker og sender det så videre i fagudvalgene. Vi kommer til at have debat, og det kan være rigtig godt for demokratiet. Men det betyder også, at man skal være klar til at sige »jeg er blevet klogere og har skiftet mening« eller »jeg har taget fejl«, sagde han.

Forslaget blev vedtaget af et enigt byråd.