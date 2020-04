Jørn Winther Jepsen fra Allerød på X og Tværs' styregruppe har ikke opgivet håbet om, at kulturugen kan gennemføres, blot senere på året. Billedet her er fra Aktiv Fritid i 2017. Foto: Kim Rasmussen

Håber på kulturuge i Allerød i år

»Tænk hvis vi kan lave Allerød på X og Tværs og Aktiv Fritid, lige efter at Danmark igen åbner for fællesskaber. Det tror jeg kunne være fantastisk. Og måske også en efterårs-byfest med kræmmermarked i Lynge. Tænk en gang«.

Kulturugen fejrede sidste år fem års fødselsdag og plejer at begynde midt i august. Det vil ikke kunne lade sig gøre i år, da større forsamlinger er forbudt frem til slutningen af august. Alligevel mener Jørn Winther Jepsen, at der er en rimelig stor chance for, at både kulturuge, byfest og fejring af Allerød Kommunes 50 års jubilæum kan finde sted i år.