Gymnasium i gang med halvmaraton

Allerød - 12. januar 2021 kl. 15:47 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen

Idræt er ofte noget, der samler os - i foreninger eller for eksempel i gymnasiets idrætstimer. Men når corona effektivt har sat en stopper for alt, der bare minder om kontaktsport - og når eleverne ikke får den sociale stimuli, de er vant til fra at møde ind på gymnasiet hver dag - så må man tænke kreativt.

Det har idrætslærer Andreas Andersen fra Allerød Gymnasium gjort. Han har opfordret både lærere og elever til at begive sig ud på et halvmaraton - fordelt over alle ugens dage vel at mærke.

"Det er et initiativ, jeg har taget, for at der sker noget andet på gymnasiet. Nu hvor alle sidder derhjemme hver for sig, kan det forhåbentlig skabe noget sammenhold og en følelse af fællesskab, så lærere og elever kan lave noget sammen, selv om de sidder derhjemme," siger han.

De 21,1 kilometer er som sagt fordelt ud over ugens fem dage. Distancen deltagerne skal igennem, er forudbestemt for hver dag, men deltagerne må selv bestemme om de løber eller går, og de vælger også selv deres rute og indrapportere så deres tid, når de er færdige.

God start Allerød Nyt har fanget Andreas Andersen tirsdag formiddag, hvor han fortæller, at første dagen gik over al forventning.

"Vi havde 92 deltagere i går, hvilket var langt over, hvad vi turde håbe på. Det var en virkelig god start, så jeg er spændt på, hvor mange, der gennemfører i dag," siger han.