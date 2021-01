Se billedserie Emil fra 1.x fandt sig en løbemakker i sidste uge, hvor Allerød Gymnasium havde fælles tema om at løbe en halvmaraton. Privatfoto

Gymnasiet hænger på med nye veje til undervisning

Online-undervisning er ikke det optimale for hverken gymnasieeleverne eller deres lærere. Men det er heller ikke helt til rotterne. På Allerød Gymnasium tænkes der hele tiden i nye baner.

Allerød - 19. januar 2021 kl. 10:37 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen

Det er umuligt at leve op til de mål, Allerød Gymnasium har for undervisning og fællesskab lige nu. Men alle gør deres bedste og bliver hele tiden bedre, og derfor hænger det alligevel sammen med en undervisning, der udelukkende foregår virtuelt.

- Lige nu er det ikke den skole, vi gerne vil lave. Der mangler både samvær og muligheder for personlig udvikling. Det er også lidt svært, at lave voldsomt meget variation i undervisningen, så både i forhold til trivsel og faglighed er der udfordringer, det kan man ikke fornægte. Men det er også vigtigt at få sagt, at det ikke er helt til rotterne. Der foregår god online-undervisning, lærerne kan flere ting end i foråret, og undervisningen bliver bedre og mere målrettet, siger Anders Wind, der er rektor på Allerød Gymnasium.

Faste strukturer Det nye ståsted er resultatet af en målrettet udvikling siden foråret. Et af midlerne er faste strukturer.

- Det er helt ned til, at alle møder ind med kameraet tændt, så man får tøj på og lige ser hinanden i øjnene og ikke ligger under dynen og følger undervisningen. Man står op og går i skole som normalt, siger rektor, som også roser lærerne for deres andel i, at det går meget godt, selvom vilkårene ikke er optimale.

For de er blevet bedre til at skabe variation i den virtuelle undervisning. Den kan nu for eksempel byde på walk and talk, hvor eleverne bliver bedt om i par at drøfte et emne eller måske en tekst, de har læst, over telefonen, samtidig med at de går en tur.

- Så får de bevæget sig, samtidig med at de laver noget fagligt. De får sikkert også talt lidt socialt undervejs, og det skal være dem vel undt. Der bliver også lavet biologiforsøg i køkkenet, og på den måde sker der mange andre ting nu. Nogle lærere begynder også at arbejde mere i projekter, hvor eleverne ikke er fanget bag skærmen hele tiden, og der er også rigtig gode muligheder for gruppe-arbejder. Så det har udviklet sig meget på kort tid, siger Anders Wind.

Uge-temaer Han opsummerer situationen sådan, at der selvfølgelig er et fagligt efterslæb på nogle områder, fordi der er ting, man ikke kan lave virtuelt. Men at eleverne så omvendt får andre gode ting med sig.

For eksempel, at de bliver gode til it og for de flestes vedkommende også bliver ret strukturerede.

Det øgede fokus på at opbygge gode strukturer har også betydet, at gymnasiet efter juleferien har indført uge-temaer.

I uge to løb lærere og elever en halvmaraton. Hver dag skulle de løbe en bestemt distance, der tilsammen blev til den halve maraton. Undervejs blev der delt billeder af det for at skabe en følelse af, at det var noget, de var fælles om. Denne uge er det så den grønne uge.

- Det kan være at samle affald i naturen, når man er alligevel er ude at gå, at spise vegetarisk mad eller noget helt tredje. Så deler vi det på vores instagram-profil, og vi prøver også at give lidt præmier for de bedste initiativer eller billeder, så der er lidt sjov i det på den måde. Det er både super-hyggeligt og godt for skoleånden, siger Anders Wind.

Et andet nyt tiltag er at prøve at genskabe de velkendte fællestimer fra gymnasiets samlingssal badekarret virtuelt. Blandt andet kan eleverne se frem til standup og quiz med komikeren Thomas Hartmann.

Holder øje Mens der bliver arbejdet med undervisning og fælles oplevelser på nye måder, bliver der også holdt øje med, hvordan eleverne trives.

- Det er lidt forskelligt, hvordan eleverne reagerer på online-undervisning. Nogle har det bedre med det end den sædvanlige undervisning, mens det for andre kan være rigtig svært. Derfor har vi bedt alle lærerne være meget opmærksomme på netop det med trivslen, og om der er nogle, som ikke følger med eller falder fra. Normalt har man en klasserumseffekt, hvor de, der falder fra, bliver hevet med igen af klassen, og den effekt er der selvsagt ikke lige nu, siger rektor, der selv holder lidt øje med lærerne.

- Den her måde at undervise på er jo ikke et drømmescenarie for lærerne, som hellere vil være sammen med deres elever. Men de er stadig ved godt mod, og de er gode til at dele deres erfaringer og hjælpe hinanden, siger Anders Wind.