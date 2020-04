Normalt bliver der spillet volleyball, badminton og alverdens andre idrætsgrene i gymnasiets idrætshal. Men fra på mandag kommer hallen i stedet til at danne ramme om 3. g?ernes klasseundervisning. Foto: Frida Lodberg Foto: Frida Lodberg

Gymnasieelever skal i skole på skift

Allerød - 17. april 2020 kl. 06:06 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Pedeller løber rundt med målebånd og flytter rundt på borde. Alt imens der regnes på, om der er sprit nok, hvem der skal vaske hænder hvor, og om pauserne skal forskydes. Forberedelserne til genåbningen af Allerød Gymnasium er i fuld gang.

Og ifølge den foreløbige plan for undervisningen af 3. g'erne skal eleverne blandt andet undervises i idrætshallens to sale og på nogle af skolens gangarealer. Det sker for at sikre, at eleverne kan undervises klassevis med forsvarlig afstand imellem sig.

At kunne opretholde den klassevise undervisning har betydet meget for gymnasiets ledelse, fortæller rektor Kirsten Schiellerup.

- Vi har prioriteret at kunne undervise hele klasser samlet, og så må det i stedet foregå i mere intermistiske lokaler. Vores tanker er, at det er vigtigt, at hele klassen er samlet med læreren, hvis vi skal have noget godt ud af den fysiske undervisning. Pædagogisk giver det en bedre kvalitet, hvis hele klassen er sammen, for hvis eleverne er delt op, skal læreren gå fra rum til rum, siger hun.

Men beslutningen om at samle klasserne bunder også i nogle hel andre overvejelser.

- Vi har jo sådan manglet den sociale kontakt, og vi tror, at klasserne bliver glade for at være sammen, selvom eleverne skal holde afstand. Hvis man skal falde tilbage i noget, der bare minder om det normale, er det sådan, man må gøre. Og det er det, vi har valgt. Jeg tror, vi allesammen virkelig trænger til noget, der minder om normalt, siger Kirsten Schiellerup og tilføjer:

- På kontoret begyndte vi arbejdet i tirsdags, og vi kan jo også mærke, at det simpelthen er så dejligt at være sammen og kunne tale om, hvad der er foregået. Det bliver det også for eleverne - og for lærerne. De savner deres elever. Så selvom det skal være med afstand, bliver det rigtig dejligt. Vi glæder os altså til at se 3. g'erne igen. Og vi savner de andre.

- Så skal vi have instrueret eleverne i, at de ikke skal komme herover på skolen og kramme hinanden. Og at man selvfølgelig gerne må grine og tale sammen.

Allerød Gymnasium har valgt at fastholde de skemaer, som eleverne allerede har for at få det hele til at passe sammen. Og så er det blevet besluttet, at eleverne på tredje årgang bliver delt i to hold, der ikke er på skolen samtidig. Det ene hold møder til undervisning om morgenen og går hjem ved middagstid, mens det andet hold først skal møde på skolen om eftermiddagen.

- De to hold skiftes til at være på skolen, hvor de undervises i to moduler. Når de elever, der bliver undervist om formiddagen, kommer hjem, er der virtuel undervisning og omvendt for dem, der først skal møde ind på skolen om eftermiddagen, siger Kirsten Schiellerup.

Skiftet imellem de to hold har betydet, at middagspausen bliver forlænget med en halv time. På den måde kan både lærere nå at skifte mellem virtuel og fysisk undervisning, og eleverne kan nå at transportere sig til eller fra skole. Samtidig kan man nå at gøre rent og lufte ud i lokalerne, inden den nye klasse kommer ind.

Skolen ved endnu ikke, om det vil blive muligt at holde studenterfest og dimission. Det må afvente den politiske beslutning om, hvor store forsamlinger der er tilladt i slutningen af juni. Men den afgående rektor håber inderligt, at det bliver muligt at fejre årets studenter, der allerede har måttet aflyse deres gallafest.

Hun har informeret eleverne om planerne for genåbningen på gymnasiets hjemmeside, hvor hun slutter af med at skrive:

»Jeg ville ønske, jeg kunne give jer alle et kram!«