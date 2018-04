Rasmus Hag Løvstad på scenen for at modtage den flotte pris. Foto: JAKOB VIND

Gymnasieelev vinder formidlingspris

Allerød - 29. april 2018

14 dage i England med et hav af science-oplevelser. Det kan Rasmus Hag Løvstad fra Allerød Gymnasium se frem til, efter at han vandt Lundbeckfondens formidlingspris ved Danmarks største naturvidenskabelige talentkonkurrence, Unge Forskere. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Et spændende projekt om selvkørende biler gav Rasmus Hag Løvstad en tur på podiet ved prisuddelingen for Danmarks største landsdækkende naturvidenskabelige talentkonkurrence, Unge Forskere. Her fik han overrakt Lundbeckfondens Formidlingspris. Med prisen følger en Englandstur, der fik den unge vinder til helt at tabe underkæben.

I London skal han deltage i London International Youth Science Forum, hvor 500 talentfulde unge fra 75 lande samles til et to ugers-event med fokus på science. De to uger byder blandt andet på forelæsninger med nogle af verdens førende forskere, besøg på Oxford og Cambridge, debatter og diskussioner om aktuelle naturvidenskabelige problemstillinger og meget mere.

Rasmus har i sit vinderprojekt undersøgt teknologierne bag selvkørende biler. Han har eksperimenteret med at lave sit eget neurale netværk, som han har trænet til at genkende fodgængere.

Lundbeckfonden begrundede deres valg sådan her:

»Rasmus er utrolig passioneret omkring sit projekt og lægger med det samme op til, at publikum stiller spørgsmål. Han formår at formidle sit projekt på flere teoretiske niveauer, således at den almene og eksperten kan få en god debat. Hans engagement og udstråling fanger hurtigt publikum og gør hans præsentation mere levende.«

I alt havde 186 forskertalenter fra grundskoler og almene og tekniske gymnasier i hele Danmark kvalificeret sig til den nationale finale i Unge Forskere efter fem semifinaler i landets regioner.