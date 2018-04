Lauritz Christian Holme og Mads Villum Nielsen, der går i gymnasiet, har skrevet en undervisningsbog om programmering for elever i 7. til 9. klasse. Pressefoto

Gymnasiedrenge skriver undervisningsbog

Allerød - 11. april 2018 kl. 05:46 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Til daglig går Lauritz Christian Holme og Mads Villum Nielsen, begge 17 år, i 1.g på Allerød Gymnasium. Men nu kan de to unge også skrive forfattere på deres cv.

De to mener nemlig, at alle børn og unge har brug for at kunne forstå og bruge mulighederne i vores digitale verden, og derfor har de skrevet en undervisningsbog om programmering, som henvender sig til elever i 7. til 9. klasse.

De har altid begge interesseret sig meget for programmering, uden dog at tænke så meget over, hvad det egentlig kunne bruges til. Men det ændrede sig i 8. klasse, da de var med i en matematikkonkurrence. Da gik det op for dem, at deres evner indenfor kodning kunne hjælpe dem med at løse opgaverne på en helt ny måde.

Derefter gik det stærkt, for de to drenge begyndte at flette programmering ind i deres skolearbejde, så snart de fik mulighed for det. Og da de i 9. klasse skulle lave en stor projektopgave, var det naturligt for dem at arbejde seriøst med emnet.

Og det var skoleprojektet, der banede vejen for bogudgivelsen. For Lauritz og Mads fik så god respons på deres projekt, at de blev opfordret til at gå videre med deres ideer. De kontaktede undervisningsforlaget Alinea, der gerne ville være med til at udgive en undervisningsbog, som skal lære elever i 7. til 9. klasse at programmere.

- Teknologi og programmering er alle steder og fylder overalt i vores hverdag. Lige fra du starter opvaskemaskinen eller stiller dig ind i en elevator, til du tjekker ind med dit rejsekort. Vi synes ikke, det er nok at være god til at bruge det digitale. Det handler også om at kunne gennemskue, hvordan det er udviklet, og hvordan det påvirker os, siger Lauritz Christian Holme.

- Med vores nye bog håber vi at kunne vække en interesse for kodning. Vi håber, at bogen vil hjælpe med at opdage, at programmering er nemmere at komme i gang med, end de fleste tror. Bogen kan måske være et springbræt for nogle til at komme videre med programmering. Og måske få idéer, der gør verden bedre på den ene eller den anden måde, siger Mads Villum Nielsen.

Bogen er udgivet af forlaget Alinea og hedder »Lær at kode C# med Mads og Lauritz«.